Прокуратура попросила изъять землю, где стоит дом Невзорова*

Прокуратура России попросила через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, которые принадлежат журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Истец просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в пос. Лисий Нос и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Уточняется, что соответствующие материалы были переданы судье Приморского районного суда.
Ранее Невзорова заочно приговорили к восьми годам тюрьмы за распространение фейков об армии России. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет, напоминает «Национальная служба новостей». Позже прокуратура завела на журналиста уголовное дело, обвинив его в разжигании ненависти и вражды, пишет Nation News.
*Александр Невзоров внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.
Прокуратура России попросила через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, которые принадлежат журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Истец просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в пос. Лисий Нос и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Уточняется, что соответствующие материалы были переданы судье Приморского районного суда. Ранее Невзорова заочно приговорили к восьми годам тюрьмы за распространение фейков об армии России. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет, напоминает «Национальная служба новостей». Позже прокуратура завела на журналиста уголовное дело, обвинив его в разжигании ненависти и вражды, пишет Nation News. *Александр Невзоров внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.