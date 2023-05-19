Прокуратура попросила изъять землю, где стоит дом Невзорова*

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Материалы, переданные прокуратурой были направлены судье Фото:

Прокуратура России попросила через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, которые принадлежат журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Истец просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в пос. Лисий Нос и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Уточняется, что соответствующие материалы были переданы судье Приморского районного суда.

Ранее Невзорова заочно приговорили к восьми годам тюрьмы за распространение фейков об армии России. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет, напоминает «Национальная служба новостей». Позже прокуратура завела на журналиста уголовное дело, обвинив его в разжигании ненависти и вражды, пишет Nation News.

*Александр Невзоров внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

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Прокуратура России попросила через суд изъять земельные участки в поселке Лисий Нос, которые принадлежат журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Истец просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в пос. Лисий Нос и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Уточняется, что соответствующие материалы были переданы судье Приморского районного суда. Ранее Невзорова заочно приговорили к восьми годам тюрьмы за распространение фейков об армии России. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет, напоминает «Национальная служба новостей». Позже прокуратура завела на журналиста уголовное дело, обвинив его в разжигании ненависти и вражды, пишет Nation News. *Александр Невзоров внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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