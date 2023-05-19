Продюсер Бардаш предложил покинувшим РФ звездам посетить Донбасс

19 мая 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Создатель группы Quest Pistols предложил покинувшим РФ звездам посетить Донбасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Покинувшие звезды смогут вернуться обратно в Россию при условии, если они посетят Донбасс и перевоспитаются. Об этом заявил продюсер и создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш. «Это единственный шанс, при котором они все смогут вернуться назад. Потому что вдали от Родины и чахнуть я не посоветую никому. Я два года жил в Лос-Анджелесе, я знаю, что такое быть не дома. Они должны перевоспитаться, осознать, что происходит», — подчеркнул он в интервью телеканалу 360. Также продюсер предложил им посетить Донбасс, чтобы провести там пару недель и пообщаться с людьми, которые там живут. Он отметил патриотизм лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По его словам, российский артист, несмотря на общение с журналистом Александром Невзоровым*(признан в России иностранным агентом), показал свою патриотическую позицию. Ранее Юрий Бардаш назвал рэп-исполнителя Noize MC (признан в России иностранным агентом) банальным лицемером из-за его позиции, критикующую Россию, передает телеканал «Царьград». Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой рассказал, что в Госдуме создали рабочую группу, которая будет заниматься разработкой инициатив по запрету на получение доходов из России для иноагентов и покинувших страну звезд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Покинувшие звезды смогут вернуться обратно в Россию при условии, если они посетят Донбасс и перевоспитаются. Об этом заявил продюсер и создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш. «Это единственный шанс, при котором они все смогут вернуться назад. Потому что вдали от Родины и чахнуть я не посоветую никому. Я два года жил в Лос-Анджелесе, я знаю, что такое быть не дома. Они должны перевоспитаться, осознать, что происходит», — подчеркнул он в интервью телеканалу 360. Также продюсер предложил им посетить Донбасс, чтобы провести там пару недель и пообщаться с людьми, которые там живут. Он отметил патриотизм лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По его словам, российский артист, несмотря на общение с журналистом Александром Невзоровым*(признан в России иностранным агентом), показал свою патриотическую позицию. Ранее Юрий Бардаш назвал рэп-исполнителя Noize MC (признан в России иностранным агентом) банальным лицемером из-за его позиции, критикующую Россию, передает телеканал «Царьград». Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой рассказал, что в Госдуме создали рабочую группу, которая будет заниматься разработкой инициатив по запрету на получение доходов из России для иноагентов и покинувших страну звезд.