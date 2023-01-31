РИАН: Невзорова* хотят приговорить к девяти годам колонии общего режима

31 января 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Заочный приговор Александру Невзорову вынесут 1 февраля, сообщила судья Евгения Николаева. Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокурор попросил суд приговорить журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов) к девяти годам колонии за дискредитацию армии РФ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с заседания суда. «Прошу признать Невзорова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии общего режима», — передает агентство слова прокурора. Кроме того суд также попросили запретить Невзорову администрировать информационные ресурсы на протяжении четырех лет. Уточняется, что интересы журналиста представляет только адвокат по назначению. Сами слушания проходят без участия Невзорова. По итогу Басманный суд Москвы 1 февраля огласит заочный приговор журналисту. Об этом сообщила судья Евгения Николаева. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против Невзорова в конце марта этого года. Ранее сообщалось, что он предстанет перед судом по делу о фейках про российскую армию, передает РАПСИ. После того как журналист покинул страну, он стал зарабатывать на лекциях по всему миру, сообщает Nation News. *Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов.

Прокурор попросил суд приговорить журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов) к девяти годам колонии за дискредитацию армии РФ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с заседания суда. «Прошу признать Невзорова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии общего режима», — передает агентство слова прокурора. Кроме того суд также попросили запретить Невзорову администрировать информационные ресурсы на протяжении четырех лет. Уточняется, что интересы журналиста представляет только адвокат по назначению. Сами слушания проходят без участия Невзорова. По итогу Басманный суд Москвы 1 февраля огласит заочный приговор журналисту. Об этом сообщила судья Евгения Николаева. Следственный комитет РФ завел уголовное дело против Невзорова в конце марта этого года. Ранее сообщалось, что он предстанет перед судом по делу о фейках про российскую армию, передает РАПСИ. После того как журналист покинул страну, он стал зарабатывать на лекциях по всему миру, сообщает Nation News. *Александр Невзоров включен в реестр СМИ-иноагентов.