Volkswagen объявил о продаже российских активов

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Клипарт. Екатеринбург, логотип, volkswagen, фольксваген
Volkswagen завершил сделку по продаже предприятий в РФ Фото:

Автомобильный концерн Volkswagen завершил сделку по продаже акций дочерних компаний в России. Об этом сообщили на сайте автоконцерна.

«Концерн Volkswagen завершил сделку по продаже своих долей в ООО „Фольксваген Груп Рус“. А также местные дочерние компании (ООО „Фольксваген Компоненты энд Сервисез“, ООО „Скания Лизинг“, ООО „Скания Финанс“, ООО „Скания Иншуранс“) ООО „Арт-Финанс“ при поддержке российского дилера „Авилон“», — говорится в сообщении. Уточняется, что сделка по продаже была одобрена российскими государственными органами.

Ранее стало известно, что российские активы японского концерна Nissan перешли в госсобственность. Так, завод в Санкт-Петербурге и объекты продаж и маркетинга в Москве перестали быть собственностью японского предприятия. Такой шаг позволил сохранить рабочие места и функционирование предприятия, напоминает Pravda.Ru. Недавно стало известно о продаже российских активов концерном Henkel, который с занимался выпуском на российский рынок бытовой химии, передает деловое издание «Взгляд».

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Автомобильный концерн Volkswagen завершил сделку по продаже акций дочерних компаний в России. Об этом сообщили на сайте автоконцерна. «Концерн Volkswagen завершил сделку по продаже своих долей в ООО „Фольксваген Груп Рус“. А также местные дочерние компании (ООО „Фольксваген Компоненты энд Сервисез“, ООО „Скания Лизинг“, ООО „Скания Финанс“, ООО „Скания Иншуранс“) ООО „Арт-Финанс“ при поддержке российского дилера „Авилон“», — говорится в сообщении. Уточняется, что сделка по продаже была одобрена российскими государственными органами. Ранее стало известно, что российские активы японского концерна Nissan перешли в госсобственность. Так, завод в Санкт-Петербурге и объекты продаж и маркетинга в Москве перестали быть собственностью японского предприятия. Такой шаг позволил сохранить рабочие места и функционирование предприятия, напоминает Pravda.Ru. Недавно стало известно о продаже российских активов концерном Henkel, который с занимался выпуском на российский рынок бытовой химии, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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