Volkswagen объявил о продаже российских активов

Автомобильный концерн Volkswagen завершил сделку по продаже акций дочерних компаний в России. Об этом сообщили на сайте автоконцерна.
«Концерн Volkswagen завершил сделку по продаже своих долей в ООО „Фольксваген Груп Рус“. А также местные дочерние компании (ООО „Фольксваген Компоненты энд Сервисез“, ООО „Скания Лизинг“, ООО „Скания Финанс“, ООО „Скания Иншуранс“) ООО „Арт-Финанс“ при поддержке российского дилера „Авилон“», — говорится в сообщении. Уточняется, что сделка по продаже была одобрена российскими государственными органами.
Ранее стало известно, что российские активы японского концерна Nissan перешли в госсобственность. Так, завод в Санкт-Петербурге и объекты продаж и маркетинга в Москве перестали быть собственностью японского предприятия. Такой шаг позволил сохранить рабочие места и функционирование предприятия, напоминает Pravda.Ru. Недавно стало известно о продаже российских активов концерном Henkel, который с занимался выпуском на российский рынок бытовой химии, передает деловое издание «Взгляд».
Автомобильный концерн Volkswagen завершил сделку по продаже акций дочерних компаний в России. Об этом сообщили на сайте автоконцерна. «Концерн Volkswagen завершил сделку по продаже своих долей в ООО „Фольксваген Груп Рус“. А также местные дочерние компании (ООО „Фольксваген Компоненты энд Сервисез“, ООО „Скания Лизинг“, ООО „Скания Финанс“, ООО „Скания Иншуранс“) ООО „Арт-Финанс“ при поддержке российского дилера „Авилон“», — говорится в сообщении. Уточняется, что сделка по продаже была одобрена российскими государственными органами. Ранее стало известно, что российские активы японского концерна Nissan перешли в госсобственность. Так, завод в Санкт-Петербурге и объекты продаж и маркетинга в Москве перестали быть собственностью японского предприятия. Такой шаг позволил сохранить рабочие места и функционирование предприятия, напоминает Pravda.Ru. Недавно стало известно о продаже российских активов концерном Henkel, который с занимался выпуском на российский рынок бытовой химии, передает деловое издание «Взгляд».