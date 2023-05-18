Новые правила выдачи маткапитала на первенца в Тюмени: как получить деньги

Материнский капитал на первенца в Тюменской области получат больше семей

Получить 150 тысяч за первого ребенка могут не только матери, но и отцы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После отмена ценза оседлости (ранее он составлял пять лет) в Тюменской области расширился круг тех, кто может претендовать на выплату в 150 тысяч рублей на первого ребенка. URA.RU изучило постановление правительства региона и подготовило памятку о том, кто может получить материнский капитал на первенца и что для этого нужно.

«Теперь семьям, в которых родился первенец, не нужно подтверждать проживание в Тюменской области в течение пяти лет, предшествующих дате рождения ребенка. Достаточно, чтобы заявитель на дату рождения ребенка был постоянно зарегистрирован по месту жительства на юге Тюменской области, и зарегистрировал рождения малыша в органах ЗАГС Тюменской области», — сообщили в департаменте социального развития региона.

Право на выплату 150 тысяч рублей за рождение первенца имеют:

мать ребенка;

отец ребенка в случае смерти матери, лишении или ограничении ее в родительских правах, признании без вести пропавшей или недееспособной (ограниченно дееспособной), отбывания матерью тюремного срока.

Для получения денег нужно, чтобы ребенок родился начиная с 1 января 2020 года, а на момент подачи заявления ему еще не было трех лет. Кроме того, понадобится ряд документов. Основные — это свидетельство о рождении ребенка, данные получателя выплаты и реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. В отдельных случаях (к примеру, если мать умерла и выплату получает отец) нужно будет предоставить дополнительные сведения.

Большинство из необходимых бумаг уже имеются в аккаунтах россиян на портале госуслуг. Заявление можно подать через него, либо же лично обратившись в МФЦ. Новые правила назначения регионального материнского капитала вступят в силу с 29 мая.