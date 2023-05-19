Советник Байдена Салливан: США стремятся избежать третьей мировой войны

20 мая 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

США намерены избежать начала третьей мировой войны, сказал Джейк Салливан Фото: Official White House / Erin Scott Вашингтон будет делать все возможное для поддержки Украины, при этом, поступая так, чтобы избежать третьей мировой войны. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прокомментировав решение Вашингтона поддержать начало обучения летчиков ВСУ использованию истребителей F-16. «Базовое мнение президента [США Джо Байдена] заключается в том, что мы намерены сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. <…> При этом мы хотим поступать таким образом, чтобы избежать начала третьей мировой войны», — заявил Джейк Салливан в ходе закрытой пресс-конференции для журналистов в Хиросиме. Его слова приводит РИА Новости. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество постепенно приближается к третьей мировой войне. По его словам, это происходит во много по вине нынешней администрации Соединенных Штатов во главе с Байденом, передает деловое издание «Взгляд».

Вашингтон будет делать все возможное для поддержки Украины, при этом, поступая так, чтобы избежать третьей мировой войны. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прокомментировав решение Вашингтона поддержать начало обучения летчиков ВСУ использованию истребителей F-16. «Базовое мнение президента [США Джо Байдена] заключается в том, что мы намерены сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. <…> При этом мы хотим поступать таким образом, чтобы избежать начала третьей мировой войны», — заявил Джейк Салливан в ходе закрытой пресс-конференции для журналистов в Хиросиме. Его слова приводит РИА Новости. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество постепенно приближается к третьей мировой войне. По его словам, это происходит во много по вине нынешней администрации Соединенных Штатов во главе с Байденом, передает деловое издание «Взгляд».