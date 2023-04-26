26 апреля 2023

Аналитик Наполитано: Байден ведет политику на Украине по афганскому сценарию

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден копирует на Украине политику Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане, считает аналитик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден ведет политику на Украине, которая является «моральным уродством», заявил аналитик Эндрю Наполитано. По его словам, американский лидер копирует на Украине политику экс-президента Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане.

«Это моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения, но на самом деле причиной было американское высокомерие. И сейчас это повторяется в Украине. Без разрешения Конгресса и без государственной необходимости американские парни стреляют на Украине американскими боеприпасами по русским парням», — передает слова Наполитано газета The Washington Times.

Наполитано заявил, что Буш убедил конгресс в том, что народу Афганистана нужно было преподать урок. Это произошло независимо от степени вины Афганистана в терактах 11 сентября, хотя он знал, что афганское правительство не нападало на Штаты. В итоге большая часть этой страны оказалась разрушена. Аналитик уверен, что Байден повторяет ту же ошибку на Украине, фактически принимая участие в конфликте.

С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада помогают украинской стороне вооружение и финансами. Глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи рассказал, что США принимали участие в разработке внезапного контрнаступления ВСУ. Кроме того, издание Yahoo News сообщило, что члены палаты представителей США задумали подготовить законопроект, в котором они намерены потребовать добиться завершения конфликта на Украине и вернуть страну к границам 1991 года. Американский обозреватель Брэдли Девлин считает, что украинское контрнаступление, включающее атаку на Крым, провоцируется Соединенными Штатами. По его мнению, эти шаги могут привести к Третьей мировой войне.

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Президент США Джо Байден ведет политику на Украине, которая является «моральным уродством», заявил аналитик Эндрю Наполитано. По его словам, американский лидер копирует на Украине политику экс-президента Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане. «Это моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения, но на самом деле причиной было американское высокомерие. И сейчас это повторяется в Украине. Без разрешения Конгресса и без государственной необходимости американские парни стреляют на Украине американскими боеприпасами по русским парням», — передает слова Наполитано газета The Washington Times. Наполитано заявил, что Буш убедил конгресс в том, что народу Афганистана нужно было преподать урок. Это произошло независимо от степени вины Афганистана в терактах 11 сентября, хотя он знал, что афганское правительство не нападало на Штаты. В итоге большая часть этой страны оказалась разрушена. Аналитик уверен, что Байден повторяет ту же ошибку на Украине, фактически принимая участие в конфликте. С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада помогают украинской стороне вооружение и финансами. Глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи рассказал, что США принимали участие в разработке внезапного контрнаступления ВСУ. Кроме того, издание Yahoo News сообщило, что члены палаты представителей США задумали подготовить законопроект, в котором они намерены потребовать добиться завершения конфликта на Украине и вернуть страну к границам 1991 года. Американский обозреватель Брэдли Девлин считает, что украинское контрнаступление, включающее атаку на Крым, провоцируется Соединенными Штатами. По его мнению, эти шаги могут привести к Третьей мировой войне.
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