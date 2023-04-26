Аналитик Наполитано: Байден ведет политику на Украине по афганскому сценарию

27 апреля 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Байден копирует на Украине политику Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане, считает аналитик Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден ведет политику на Украине, которая является «моральным уродством», заявил аналитик Эндрю Наполитано. По его словам, американский лидер копирует на Украине политику экс-президента Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане. «Это моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения, но на самом деле причиной было американское высокомерие. И сейчас это повторяется в Украине. Без разрешения Конгресса и без государственной необходимости американские парни стреляют на Украине американскими боеприпасами по русским парням», — передает слова Наполитано газета The Washington Times. Наполитано заявил, что Буш убедил конгресс в том, что народу Афганистана нужно было преподать урок. Это произошло независимо от степени вины Афганистана в терактах 11 сентября, хотя он знал, что афганское правительство не нападало на Штаты. В итоге большая часть этой страны оказалась разрушена. Аналитик уверен, что Байден повторяет ту же ошибку на Украине, фактически принимая участие в конфликте. С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада помогают украинской стороне вооружение и финансами. Глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи рассказал, что США принимали участие в разработке внезапного контрнаступления ВСУ. Кроме того, издание Yahoo News сообщило, что члены палаты представителей США задумали подготовить законопроект, в котором они намерены потребовать добиться завершения конфликта на Украине и вернуть страну к границам 1991 года. Американский обозреватель Брэдли Девлин считает, что украинское контрнаступление, включающее атаку на Крым, провоцируется Соединенными Штатами. По его мнению, эти шаги могут привести к Третьей мировой войне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден ведет политику на Украине, которая является «моральным уродством», заявил аналитик Эндрю Наполитано. По его словам, американский лидер копирует на Украине политику экс-президента Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане. «Это моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения, но на самом деле причиной было американское высокомерие. И сейчас это повторяется в Украине. Без разрешения Конгресса и без государственной необходимости американские парни стреляют на Украине американскими боеприпасами по русским парням», — передает слова Наполитано газета The Washington Times. Наполитано заявил, что Буш убедил конгресс в том, что народу Афганистана нужно было преподать урок. Это произошло независимо от степени вины Афганистана в терактах 11 сентября, хотя он знал, что афганское правительство не нападало на Штаты. В итоге большая часть этой страны оказалась разрушена. Аналитик уверен, что Байден повторяет ту же ошибку на Украине, фактически принимая участие в конфликте. С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада помогают украинской стороне вооружение и финансами. Глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи рассказал, что США принимали участие в разработке внезапного контрнаступления ВСУ. Кроме того, издание Yahoo News сообщило, что члены палаты представителей США задумали подготовить законопроект, в котором они намерены потребовать добиться завершения конфликта на Украине и вернуть страну к границам 1991 года. Американский обозреватель Брэдли Девлин считает, что украинское контрнаступление, включающее атаку на Крым, провоцируется Соединенными Штатами. По его мнению, эти шаги могут привести к Третьей мировой войне.