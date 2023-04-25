Трамп: переизбрание Байдена приведет к Третьей мировой войне

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Дональд Трамп считает, что второй срок Джо Байдена приведет к Третьей мировой войне Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера Джо Байдена баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. Об этом экс-глава США сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

«Мы окажемся в Третьей мировой войне», — заявил Трамп. Бывший президент США уверен, что администрация Байдена в конечном итоге вмешается в конфликт на Украине: «Мы говорим о ядерном оружии. И у нас есть кто-то, кто не понимает, что происходит. У нас конфликтуют Украина и Россия, и нас втягивают в это. Это будет катастрофа. И они снова говорят о ядерном оружии повсюду».

Раннее действующий президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в президенстких выборах 2024 года. До этого Байдена уже обвиняли в приближении ядерной войны. Американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер заявили, что мир настолько близок к ядерному Армагеддону впервые со времен Карибского кризиса и в этом виноват президент США Джо Байден.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера Джо Байдена баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. Об этом экс-глава США сообщил в интервью телеканалу Newsmax. «Мы окажемся в Третьей мировой войне», — заявил Трамп. Бывший президент США уверен, что администрация Байдена в конечном итоге вмешается в конфликт на Украине: «Мы говорим о ядерном оружии. И у нас есть кто-то, кто не понимает, что происходит. У нас конфликтуют Украина и Россия, и нас втягивают в это. Это будет катастрофа. И они снова говорят о ядерном оружии повсюду». Раннее действующий президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в президенстких выборах 2024 года. До этого Байдена уже обвиняли в приближении ядерной войны. Американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер заявили, что мир настолько близок к ядерному Армагеддону впервые со времен Карибского кризиса и в этом виноват президент США Джо Байден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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