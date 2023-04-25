Трамп: переизбрание Байдена приведет к Третьей мировой войне

25 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп считает, что второй срок Джо Байдена приведет к Третьей мировой войне Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера Джо Байдена баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. Об этом экс-глава США сообщил в интервью телеканалу Newsmax. «Мы окажемся в Третьей мировой войне», — заявил Трамп. Бывший президент США уверен, что администрация Байдена в конечном итоге вмешается в конфликт на Украине: «Мы говорим о ядерном оружии. И у нас есть кто-то, кто не понимает, что происходит. У нас конфликтуют Украина и Россия, и нас втягивают в это. Это будет катастрофа. И они снова говорят о ядерном оружии повсюду». Раннее действующий президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в президенстких выборах 2024 года. До этого Байдена уже обвиняли в приближении ядерной войны. Американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер заявили, что мир настолько близок к ядерному Армагеддону впервые со времен Карибского кризиса и в этом виноват президент США Джо Байден.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера Джо Байдена баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. Об этом экс-глава США сообщил в интервью телеканалу Newsmax. «Мы окажемся в Третьей мировой войне», — заявил Трамп. Бывший президент США уверен, что администрация Байдена в конечном итоге вмешается в конфликт на Украине: «Мы говорим о ядерном оружии. И у нас есть кто-то, кто не понимает, что происходит. У нас конфликтуют Украина и Россия, и нас втягивают в это. Это будет катастрофа. И они снова говорят о ядерном оружии повсюду». Раннее действующий президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в президенстких выборах 2024 года. До этого Байдена уже обвиняли в приближении ядерной войны. Американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер заявили, что мир настолько близок к ядерному Армагеддону впервые со времен Карибского кризиса и в этом виноват президент США Джо Байден.