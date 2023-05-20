Губернатор Севастополя поставил условия для приезда главы разведки Украины Буданова

Губернатор Севастополя Развожаев: глава ГУР Украины приедет в город только на трибунал

21 мая 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Губернатор Севастополя допустил визит главы ГУР Кирилла Буданова в город Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава управления разведки Украины Кирилл Буданов может посетить Севастополь только в том случае, если состоится трибунал над укронацистами. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. «Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление Буданова о намерениях посетить Севастополь. Ранее Буданов раскритиковал крымчан. Он назвал их людьми с «видоизмененной психикой», пишет «Царьград». Позже в ответ на эти заявления, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова военным преступником. Она выдвинула теорию о ликвидации Буданова.

Глава управления разведки Украины Кирилл Буданов может посетить Севастополь только в том случае, если состоится трибунал над укронацистами. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. «Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление Буданова о намерениях посетить Севастополь. Ранее Буданов раскритиковал крымчан. Он назвал их людьми с «видоизмененной психикой», пишет «Царьград». Позже в ответ на эти заявления, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова военным преступником. Она выдвинула теорию о ликвидации Буданова.