20 мая 2023

Губернатор Севастополя поставил условия для приезда главы разведки Украины Буданова

Губернатор Севастополя Развожаев: глава ГУР Украины приедет в город только на трибунал
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, развожаев михаил
Губернатор Севастополя допустил визит главы ГУР Кирилла Буданова в город Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава управления разведки Украины Кирилл Буданов может посетить Севастополь только в том случае, если состоится трибунал над укронацистами. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление Буданова о намерениях посетить Севастополь.

Ранее Буданов раскритиковал крымчан. Он назвал их людьми с «видоизмененной психикой», пишет «Царьград». Позже в ответ на эти заявления, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова военным преступником. Она выдвинула теорию о ликвидации Буданова.

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Глава управления разведки Украины Кирилл Буданов может посетить Севастополь только в том случае, если состоится трибунал над укронацистами. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. «Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление Буданова о намерениях посетить Севастополь. Ранее Буданов раскритиковал крымчан. Он назвал их людьми с «видоизмененной психикой», пишет «Царьград». Позже в ответ на эти заявления, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова военным преступником. Она выдвинула теорию о ликвидации Буданова.
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