Wyborcza: украинские беженцы столкнулись с новыми трудностями при выезде из Польши

22 мая 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

Беженцы из Украины пожаловались, что теряют льготы при выезде из Польши Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы теряют льготы на проживание при повторном въезде в Польшу. Информация об этом появилась в польском СМИ. «Беженцы из Украины возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы. Это приводит к тому, что они теряют все права на льготы», — сообщили в польском издании Wyborcza . Украинские беженцы жалуются о потере льготного статуса при выезде из Польши. Однако в издании отмечают, что потерять статус военного беженца можно лишь покинув страну на 30 дней и более. Ранее URA.RU передавало слова польского историка и обозревателя Пшемыслава Пяста, который призвал украинцев возвращаться на родину, так как жители Польши не хотят принимать беженцев. Также агентство рассказывало, что около 70% поляков за последние полгода стали хуже относится к беженцам с Украины.

Украинские беженцы теряют льготы на проживание при повторном въезде в Польшу. Информация об этом появилась в польском СМИ. «Беженцы из Украины возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы. Это приводит к тому, что они теряют все права на льготы», — сообщили в польском издании Wyborcza. Украинские беженцы жалуются о потере льготного статуса при выезде из Польши. Однако в издании отмечают, что потерять статус военного беженца можно лишь покинув страну на 30 дней и более. Ранее URA.RU передавало слова польского историка и обозревателя Пшемыслава Пяста, который призвал украинцев возвращаться на родину, так как жители Польши не хотят принимать беженцев. Также агентство рассказывало, что около 70% поляков за последние полгода стали хуже относится к беженцам с Украины.