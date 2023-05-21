Wyborcza: украинские беженцы столкнулись с новыми трудностями при выезде из Польши

Украинские беженцы теряют льготы на проживание при повторном въезде в Польшу. Информация об этом появилась в польском СМИ.
«Беженцы из Украины возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы. Это приводит к тому, что они теряют все права на льготы», — сообщили в польском издании
Украинские беженцы жалуются о потере льготного статуса при выезде из Польши. Однако в издании отмечают, что потерять статус военного беженца можно лишь покинув страну на 30 дней и более.
Ранее URA.RU передавало слова польского историка и обозревателя Пшемыслава Пяста, который призвал украинцев возвращаться на родину, так как жители Польши не хотят принимать беженцев. Также агентство рассказывало, что около 70% поляков за последние полгода стали хуже относится к беженцам с Украины.
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