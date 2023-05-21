21 мая 2023

Wyborcza: украинские беженцы столкнулись с новыми трудностями при выезде из Польши

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Беженцы из Украины пожаловались, что теряют льготы при выезде из Польши Фото:
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Украинские беженцы теряют льготы на проживание при повторном въезде в Польшу. Информация об этом появилась в польском СМИ.

«Беженцы из Украины возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы. Это приводит к тому, что они теряют все права на льготы», — сообщили в польском издании Wyborcza.

Украинские беженцы жалуются о потере льготного статуса при выезде из Польши. Однако в издании отмечают, что потерять статус военного беженца можно лишь покинув страну на 30 дней и более.

Ранее URA.RU передавало слова польского историка и обозревателя Пшемыслава Пяста, который призвал украинцев возвращаться на родину, так как жители Польши не хотят принимать беженцев. Также агентство рассказывало, что около 70% поляков за последние полгода стали хуже относится к беженцам с Украины.

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Украинские беженцы теряют льготы на проживание при повторном въезде в Польшу. Информация об этом появилась в польском СМИ. «Беженцы из Украины возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы. Это приводит к тому, что они теряют все права на льготы», — сообщили в польском издании Wyborcza. Украинские беженцы жалуются о потере льготного статуса при выезде из Польши. Однако в издании отмечают, что потерять статус военного беженца можно лишь покинув страну на 30 дней и более. Ранее URA.RU передавало слова польского историка и обозревателя Пшемыслава Пяста, который призвал украинцев возвращаться на родину, так как жители Польши не хотят принимать беженцев. Также агентство рассказывало, что около 70% поляков за последние полгода стали хуже относится к беженцам с Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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