Силовики задержали замглавы Индустриального района Перми

Задержан заместитель главы Индустриального района Дмитрий Безденежных. Силовики провели обыски и задержали чиновника нар рабочем месте.
«Утром 22 мая силовики пришли на работу к замглавы Индустриального района Дмитрию Безденежных и задержали его. Также были проведены обыски в бюджетном учреждении. Это может быть связано с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, правоохранители действовали в рамках уже возбужденного уголовного дела. Безденежных в районной администрации курирует ЖКХ, внешнее благоустройство, землепользование и потребительский рынок. На свою должность он был назначен в 2021 году по приглашению нового главы района Дмитрия Добрынина.
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