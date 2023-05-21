21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Силовики задержали замглавы Индустриального района Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники
Правоохранители пришли к Дмитрию Безденежных на работу Фото:

Задержан заместитель главы Индустриального района Дмитрий Безденежных. Силовики провели обыски и задержали чиновника нар рабочем месте.

«Утром 22 мая силовики пришли на работу к замглавы Индустриального района Дмитрию Безденежных и задержали его. Также были проведены обыски в бюджетном учреждении. Это может быть связано с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, правоохранители действовали в рамках уже возбужденного уголовного дела. Безденежных в районной администрации курирует ЖКХ, внешнее благоустройство, землепользование и потребительский рынок. На свою должность он был назначен в 2021 году по приглашению нового главы района Дмитрия Добрынина.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержан заместитель главы Индустриального района Дмитрий Безденежных. Силовики провели обыски и задержали чиновника нар рабочем месте. «Утром 22 мая силовики пришли на работу к замглавы Индустриального района Дмитрию Безденежных и задержали его. Также были проведены обыски в бюджетном учреждении. Это может быть связано с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. По данным издания, правоохранители действовали в рамках уже возбужденного уголовного дела. Безденежных в районной администрации курирует ЖКХ, внешнее благоустройство, землепользование и потребительский рынок. На свою должность он был назначен в 2021 году по приглашению нового главы района Дмитрия Добрынина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...