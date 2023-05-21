В Нижневартовске выставили на продажу любимую модель «Волги» Путина

Автомобиль продают за миллион рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске выставили на продажу раритетный автомобиль ГАЗ-М21 «Волга». В разговоре с URA.RU владелец машины уточнил, что она отреставрирована с помощью оригинальных запчастей. Похожим авто, согласно декларациям на сайте президента России, много лет владеет Владимир Путин.

«Полностью всю разбирали до последней детальки, пескоструили. Все полностью оригинальное. Колеса вез с „Крокуса“ (международный выставочный центр „Крокус Экспо“ — прим. URA.RU) — там выставка была. Сами восстанавливали, практически не ездили», — прокомментировал журналисту агентства владелец машины Олег Чешев.

По словам продавца, автомобиль было решено продать из-за переезда. Само авто оценили в миллион рублей. «Машиной надо заниматься, нужны ей руки. Жалко, что просто стоит», — добавляет Чешев.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу раритетный советский внедорожник за 69 миллионов рублей. Тогда речь шла о машине ГАЗ-69.