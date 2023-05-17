Житель Сургута выставил на продажу раритетный советский внедорожник ГАЗ-69 за 69 миллионов рублей. В разговоре с URA.RU продавец уточнил, что так решил привлечь внимание покупателей.
«Для привлечения внимание [указал цену]. Ну и действует, звонят интересуются. Так, около полмиллиона [стоит автомобиль]. Он перестроен. Конечно, на ходу, не под оригинал сделан», — пояснил журналисту владелец автомобиля Александр.
По информации аналитиков сервиса «Дром», самыми дорогими автомобилями в продаже по региону сейчас являются автомобили марок Lexus, Mercedes-Benz, Porsche Cayenne и Toyota. «Lexus LX600 2022 года — самая продаваемая модель среди премиальных. Только в первой десятке объявлений этот автомобиль встречается шесть раз», — пояснили журналисту агентства аналитики сервиса.
Ранее URA.RU рассказывало, сколько дней жители ХМАО продают машины. В среднем у югорчан уходит на это 17 дней.
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