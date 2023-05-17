В ХМАО выставили на продажу раритетный советский внедорожник за 69 млн. Фото В Сургуте выставили на продажу раритетный ГАЗ за 69 миллионов рублей 18 мая 2023 в 09:40 Размер текста - 17 + Сургутянин продает внедорожник ГАЗ-69 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Сургута выставил на продажу раритетный советский внедорожник ГАЗ-69 за 69 миллионов рублей. В разговоре с URA.RU продавец уточнил, что так решил привлечь внимание покупателей. «Для привлечения внимание [указал цену]. Ну и действует, звонят интересуются. Так, около полмиллиона [стоит автомобиль]. Он перестроен. Конечно, на ходу, не под оригинал сделан», — пояснил журналисту владелец автомобиля Александр. По информации аналитиков сервиса «Дром», самыми дорогими автомобилями в продаже по региону сейчас являются автомобили марок Lexus, Mercedes-Benz, Porsche Cayenne и Toyota. «Lexus LX600 2022 года — самая продаваемая модель среди премиальных. Только в первой десятке объявлений этот автомобиль встречается шесть раз», — пояснили журналисту агентства аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, сколько дней жители ХМАО продают машины. В среднем у югорчан уходит на это 17 дней. Автомобиль имеет фиолетовую окраску Фото: Drom Житель Сургута выставил на продажу раритетный советский внедорожник ГАЗ-69 за 69 миллионов рублей. В разговоре с URA.RU продавец уточнил, что так решил привлечь внимание покупателей. «Для привлечения внимание [указал цену]. Ну и действует, звонят интересуются. Так, около полмиллиона [стоит автомобиль]. Он перестроен. Конечно, на ходу, не под оригинал сделан», — пояснил журналисту владелец автомобиля Александр. По информации аналитиков сервиса «Дром», самыми дорогими автомобилями в продаже по региону сейчас являются автомобили марок Lexus, Mercedes-Benz, Porsche Cayenne и Toyota. «Lexus LX600 2022 года — самая продаваемая модель среди премиальных. Только в первой десятке объявлений этот автомобиль встречается шесть раз», — пояснили журналисту агентства аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, сколько дней жители ХМАО продают машины. В среднем у югорчан уходит на это 17 дней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям