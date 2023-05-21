Суд присяжных признал виновным Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве тюменской девочки

Виталий Бережной находится под стражей с 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт Виталию Бережному, которого судят за убийство восьмилетней девочки из Тюмени Анастасии Муравьевой. Об этом в своем telegram-канале рассказал юрист Александр Почуев.

«Сегодня в Мосгорсуде по резонансному делу тюменского спецназовца Виталия Бережного коллегией присяжных заседателей был вынесен обвинительный вердикт. Такой исход был ожидаемым для многих, поскольку в отношении спецназовца изначально был сформирован общественный обвинительный вердикт.», — сообщил Почуев в своем telegram-канале.

Как ранее указывало агентство, изначально дело Бережного рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. Их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело об убийстве Насти Муравьевой передали для рассмотрения в Мосгорсуд.

В пресс-службу Мосгорсуда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Восьмилетняя девочка Настя Муравьева пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Тело ребенка было найдено спустя полтора месяца. Через несколько дней был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в содеянном, но позже отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под давлением следствия.