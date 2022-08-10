Тюменский суд не согласился с присяжными по делу об убийстве

В настоящий момент уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени отменили оправдательный приговор, который был вынесен присяжными по делу об убийстве и вымогательстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Судом отменен оправдательный приговор, вынесенный присяжными по делу в отношении обвиняемых в убийстве и вымогательстве граждан. Не согласившись с вынесенным государственным обвинителем решением на оправдательный приговор, была подана апелляция, которая была рассмотрена и удовлетворена», — передает пресс-служба.

По данным следствия, в июне 2008 года житель Тюмени подговорил троих горожан на совершение вымогательства. Он хотел отобрать у своего знакомого нежилые помещения, которые оценивались почти в 60 миллионов рублей. Для этого в июле 2008 года преступники заманили потерпевшего в дом, где угрожали ему. Они пытались заставить потерпевшего написать расписку с отказом от права собственности на дорогостоящую недвижимость. Но в результате потасовки собственник недвижимости был застрелен.

В феврале 2022 года коллегия присяжных решила, что участие троих подсудимых в убийстве потерпевшего не доказано. И вынесла оправдательный вердикт. В настоящее время уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменский суд наберет новых присяжных по делу об убийстве 8-летней девочки Бережным. Их отбор состоится в сентябре.