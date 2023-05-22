Российские военные разбомбили аэродром ВСУ «Днепр» 22 мая 2023 в 16:51 Размер текста - 17 + Россия атаковала аэродром ВСУ ночью 22 мая, передает Минобороны России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России нанесла удары по украинскому аэродрому «Днепр». Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке. «Сегодня ночью Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр». <…> Все назначенные объекты уничтожены, — передает telegram-канал Минобороны . Отмечается, что в результате атаки был поражен склад с военной авиационной техникой. Армия России нанесла удары по украинскому аэродрому «Днепр». Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке. «Сегодня ночью Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр». <…> Все назначенные объекты уничтожены, — передает telegram-канал Минобороны. Отмечается, что в результате атаки был поражен склад с военной авиационной техникой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям