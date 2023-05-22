Российские военные разбомбили аэродром ВСУ «Днепр»

Россия атаковала аэродром ВСУ ночью 22 мая, передает Минобороны России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России нанесла удары по украинскому аэродрому «Днепр». Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.
«Сегодня ночью Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр». <…> Все назначенные объекты уничтожены, — передает
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!