Российские военные разбомбили аэродром ВСУ «Днепр»

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, ввс россии, ми24, боевой вертолет
Россия атаковала аэродром ВСУ ночью 22 мая, передает Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России нанесла удары по украинскому аэродрому «Днепр». Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.

«Сегодня ночью Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр». <…> Все назначенные объекты уничтожены, — передает telegram-канал Минобороны. Отмечается, что в результате атаки был поражен склад с военной авиационной техникой.

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Армия России нанесла удары по украинскому аэродрому «Днепр». Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке. «Сегодня ночью Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр». <…> Все назначенные объекты уничтожены, — передает telegram-канал Минобороны. Отмечается, что в результате атаки был поражен склад с военной авиационной техникой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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