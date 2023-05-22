22 мая 2023

Госдума призовет Кабмин к повышению цен на топливо для польских грузовиков

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Польским перевозчикам могут запретить передвигаться по России Фото:

В Госдуму РФ на рассмотрение внесен проект постановления о принятии мер к польским автомобильным перевозчикам в связи с антироссийской политикой властей Польши. Документ появился в думской электронной базе.

«Внести в Государственную Думу в порядке, установленном статьей 94 Регламента, обращение „К Правительству Российской Федерации о принятии мер к польским автомобильным перевозчикам в связи с антироссийской политикой польских властей“. Предложить включить указанный законопроект в проект работы Государственной Думы 23 мая 2023 года», — указано в документе.

Там также отмечается, что польскими властями 29 апреля 2023 года было захвачено здание школы при посольстве РФ в городе Варшаве. Это нарушает нормы международного права.

В связи с этим депутаты Госдумы предлагают принять меры к польским автоперевозчикам. В частности, запретить передвижение польских перевозчиков по территории России и исключить возможность польским автомобилистам заправляться топливом по российским розничным ценам, а установить для них цены на топливо на уровне цен Европейского союза.

Госдуме рекомендовано принять проект постановления. Докладчиком по нему установлена председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Елена Москвичева.

Ранее польские водители фур испугались ехать в Россию после слов спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что польским фурам с грузом нужно запретить пресекать территорию РФ. Таким образом Володин отреагировал на русофобские настроения в стране.

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В Госдуму РФ на рассмотрение внесен проект постановления о принятии мер к польским автомобильным перевозчикам в связи с антироссийской политикой властей Польши. Документ появился в думской электронной базе. «Внести в Государственную Думу в порядке, установленном статьей 94 Регламента, обращение „К Правительству Российской Федерации о принятии мер к польским автомобильным перевозчикам в связи с антироссийской политикой польских властей“. Предложить включить указанный законопроект в проект работы Государственной Думы 23 мая 2023 года», — указано в документе. Там также отмечается, что польскими властями 29 апреля 2023 года было захвачено здание школы при посольстве РФ в городе Варшаве. Это нарушает нормы международного права. В связи с этим депутаты Госдумы предлагают принять меры к польским автоперевозчикам. В частности, запретить передвижение польских перевозчиков по территории России и исключить возможность польским автомобилистам заправляться топливом по российским розничным ценам, а установить для них цены на топливо на уровне цен Европейского союза. Госдуме рекомендовано принять проект постановления. Докладчиком по нему установлена председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Елена Москвичева. Ранее польские водители фур испугались ехать в Россию после слов спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что польским фурам с грузом нужно запретить пресекать территорию РФ. Таким образом Володин отреагировал на русофобские настроения в стране.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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