Польские водители фур испугались ехать в Россию после слов Володина

Argumenti.ru: пользователи польских соцсетей призывают водителей фур не ехать в РФ
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В Польше предлагают водителям грузовых машин отказаться от въезда в РФ Фото:

В Польше отмечают, что в связи с ухудшением отношений с Россией, водителям фур не стоит пересекать российскую границу. С таким мнением выступили польские пользователи соцсетей.

«В польском сегменте социальных сетей появились комментарии, что из соображений безопасности, учитывая нынешние польско-российские отношения, водителям следует вовсе отказаться от поездок в Россию. Об этом стоит задуматься из-за риска утраты дорогостоящей техники», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на польских комментаторов в интернете.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что польским фурам с грузом нужно запретить пересекать территорию РФ. Таким образом, он отреагировал на русофобские настроения в стране.

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В Польше отмечают, что в связи с ухудшением отношений с Россией, водителям фур не стоит пересекать российскую границу. С таким мнением выступили польские пользователи соцсетей. «В польском сегменте социальных сетей появились комментарии, что из соображений безопасности, учитывая нынешние польско-российские отношения, водителям следует вовсе отказаться от поездок в Россию. Об этом стоит задуматься из-за риска утраты дорогостоящей техники», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на польских комментаторов в интернете. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что польским фурам с грузом нужно запретить пересекать территорию РФ. Таким образом, он отреагировал на русофобские настроения в стране.
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