Польские водители фур испугались ехать в Россию после слов Володина

Argumenti.ru: пользователи польских соцсетей призывают водителей фур не ехать в РФ

21 мая 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

В Польше предлагают водителям грузовых машин отказаться от въезда в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Польше отмечают, что в связи с ухудшением отношений с Россией, водителям фур не стоит пересекать российскую границу. С таким мнением выступили польские пользователи соцсетей. «В польском сегменте социальных сетей появились комментарии, что из соображений безопасности, учитывая нынешние польско-российские отношения, водителям следует вовсе отказаться от поездок в Россию. Об этом стоит задуматься из-за риска утраты дорогостоящей техники», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на польских комментаторов в интернете. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что польским фурам с грузом нужно запретить пересекать территорию РФ. Таким образом, он отреагировал на русофобские настроения в стране.

В Польше отмечают, что в связи с ухудшением отношений с Россией, водителям фур не стоит пересекать российскую границу. С таким мнением выступили польские пользователи соцсетей. «В польском сегменте социальных сетей появились комментарии, что из соображений безопасности, учитывая нынешние польско-российские отношения, водителям следует вовсе отказаться от поездок в Россию. Об этом стоит задуматься из-за риска утраты дорогостоящей техники», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на польских комментаторов в интернете. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что польским фурам с грузом нужно запретить пересекать территорию РФ. Таким образом, он отреагировал на русофобские настроения в стране.