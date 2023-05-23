Два бомбардировщика ВВС США пытались нарушить российскую границу

Минобороны: над Балтийским морем два бомбардировщика США пытались нарушить границу РФ

23 мая 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Бомбардировщикам В-1 не удалось нарушить границы РФ, сообщили в Минобороны Фото: miliman/pickupimage.com Над акваторией Балтийского моря обнаружили два бомбардировщика В-1В Военно-воздушных сил США. Чтобы не допустить нарушения российской границы, в небо был поднят истребитель Су-27, сообщили В Министерстве обороны РФ. «Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале . Уточняется, что объектами были два американских стратегических бомбардировщика В-1. Также в Минобороны отметили, что после удаления американских бомбардировщиков от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром. Нарушения границы допущено не было, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось об обнаружении на Черным морем скопления разведывательных беспилотников НАТО. По словам экспертов, активизация разведки Североатлантического альянса предшествует массированной атаке украинских БПЛА по крымскому полуострову, пишет MK.RU .

Над акваторией Балтийского моря обнаружили два бомбардировщика В-1В Военно-воздушных сил США. Чтобы не допустить нарушения российской границы, в небо был поднят истребитель Су-27, сообщили В Министерстве обороны РФ. «Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что объектами были два американских стратегических бомбардировщика В-1. Также в Минобороны отметили, что после удаления американских бомбардировщиков от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром. Нарушения границы допущено не было, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось об обнаружении на Черным морем скопления разведывательных беспилотников НАТО. По словам экспертов, активизация разведки Североатлантического альянса предшествует массированной атаке украинских БПЛА по крымскому полуострову, пишет MK.RU.