23 мая 2023

Два бомбардировщика ВВС США пытались нарушить российскую границу

Минобороны: над Балтийским морем два бомбардировщика США пытались нарушить границу РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Бомбардировщикам В-1 не удалось нарушить границы РФ, сообщили в Минобороны Фото:

Над акваторией Балтийского моря обнаружили два бомбардировщика В-1В Военно-воздушных сил США. Чтобы не допустить нарушения российской границы, в небо был поднят истребитель Су-27, сообщили В Министерстве обороны РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале.

Уточняется, что объектами были два американских стратегических бомбардировщика В-1. Также в Минобороны отметили, что после удаления американских бомбардировщиков от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром. Нарушения границы допущено не было, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обнаружении на Черным морем скопления разведывательных беспилотников НАТО. По словам экспертов, активизация разведки Североатлантического альянса предшествует массированной атаке украинских БПЛА по крымскому полуострову, пишет MK.RU.

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Над акваторией Балтийского моря обнаружили два бомбардировщика В-1В Военно-воздушных сил США. Чтобы не допустить нарушения российской границы, в небо был поднят истребитель Су-27, сообщили В Министерстве обороны РФ. «Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что объектами были два американских стратегических бомбардировщика В-1. Также в Минобороны отметили, что после удаления американских бомбардировщиков от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром. Нарушения границы допущено не было, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось об обнаружении на Черным морем скопления разведывательных беспилотников НАТО. По словам экспертов, активизация разведки Североатлантического альянса предшествует массированной атаке украинских БПЛА по крымскому полуострову, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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