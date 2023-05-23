Два бомбардировщика ВВС США пытались нарушить российскую границу

Над акваторией Балтийского моря обнаружили два бомбардировщика В-1В Военно-воздушных сил США. Чтобы не допустить нарушения российской границы, в небо был поднят истребитель Су-27, сообщили В Министерстве обороны РФ.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в
Уточняется, что объектами были два американских стратегических бомбардировщика В-1. Также в Минобороны отметили, что после удаления американских бомбардировщиков от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром. Нарушения границы допущено не было, уточнили в ведомстве.
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