23 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023

Мэр Салехарда показал, как ямальцы встретили ледоход на Оби. Видео

Жители Салехарда встретили «первую волну»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход. Салехард, город салехард, обь, ледоход, переправа
В Салехарде сожгли чучело ведьмы в честь ледохода на Оби Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) встретили начало ледохода на Оби. В честь праздника «первой волны» на берегу реки сожгли ведьму, сообщил глава городской администрации Алексей Титовский.

«Салехард по традиции встретил «первую волну», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. К посту прикреплен видеоролик, в котором показано, как горожане встречают ледоход и символически сжигают чучело ведьмы.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда объявили конкурс на самое красивое фото ледохода. Из-за вскрытия Оби суда на воздушной подушке перестали перевозить пассажиров на главной окружной переправе, жителей округа будут перевозить вертолетами.

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Жители Салехарда (ЯНАО) встретили начало ледохода на Оби. В честь праздника «первой волны» на берегу реки сожгли ведьму, сообщил глава городской администрации Алексей Титовский. «Салехард по традиции встретил «первую волну», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. К посту прикреплен видеоролик, в котором показано, как горожане встречают ледоход и символически сжигают чучело ведьмы. Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда объявили конкурс на самое красивое фото ледохода. Из-за вскрытия Оби суда на воздушной подушке перестали перевозить пассажиров на главной окружной переправе, жителей округа будут перевозить вертолетами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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