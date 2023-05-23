Жители Салехарда (ЯНАО) встретили начало ледохода на Оби. В честь праздника «первой волны» на берегу реки сожгли ведьму, сообщил глава городской администрации Алексей Титовский.
«Салехард по традиции встретил «первую волну», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. К посту прикреплен видеоролик, в котором показано, как горожане встречают ледоход и символически сжигают чучело ведьмы.
Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда объявили конкурс на самое красивое фото ледохода. Из-за вскрытия Оби суда на воздушной подушке перестали перевозить пассажиров на главной окружной переправе, жителей округа будут перевозить вертолетами.
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