21 мая 2023
20 мая 2023

В ЯНАО из-за ледохода закрыли главную переправу

В ЯНАО из-за ледохода закрыли переправу Салехард-Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на Оби. Сургут, лед, ледоход, весна
На переправе между городами Салехард и Лабытнанги из-за подвижек льда суда на воздушных подушках прекратили перевозку пассажиров Фото:

Между Салехардом и Лабытнанги приостановили работу воздушных подушек из-за подвижек льда. Если ледоход продолжится, то к работе подключат авиакомпанию, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«На переправе между городами Салехард и Лабытнанги из-за подвижек льда суда на воздушных подушках прекратили перевозку пассажиров. В случае продолжения движения льда с 23 мая авиакомпания готова к перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что утренние рейсы из Салехарда будут вылетать в 8:00, завершающий рейс оттуда же в 18:30. Остальные рейсы будут летать по накоплению людей. «Это порядка 17-22 человек на обеих сторонах — в аэропорту Салехарда и на вертолетной площадке в Лабытнанги», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 14 мая начался ледоход на реке Сыня. Об этом горожане сообщали в соцсетях.

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Между Салехардом и Лабытнанги приостановили работу воздушных подушек из-за подвижек льда. Если ледоход продолжится, то к работе подключат авиакомпанию, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На переправе между городами Салехард и Лабытнанги из-за подвижек льда суда на воздушных подушках прекратили перевозку пассажиров. В случае продолжения движения льда с 23 мая авиакомпания готова к перевозке пассажиров», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что утренние рейсы из Салехарда будут вылетать в 8:00, завершающий рейс оттуда же в 18:30. Остальные рейсы будут летать по накоплению людей. «Это порядка 17-22 человек на обеих сторонах — в аэропорту Салехарда и на вертолетной площадке в Лабытнанги», — добавили там. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 14 мая начался ледоход на реке Сыня. Об этом горожане сообщали в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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