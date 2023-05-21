В ЯНАО из-за ледохода закрыли главную переправу

В ЯНАО из-за ледохода закрыли переправу Салехард-Лабытнанги

22 мая 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

На переправе между городами Салехард и Лабытнанги из-за подвижек льда суда на воздушных подушках прекратили перевозку пассажиров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Между Салехардом и Лабытнанги приостановили работу воздушных подушек из-за подвижек льда. Если ледоход продолжится, то к работе подключат авиакомпанию, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На переправе между городами Салехард и Лабытнанги из-за подвижек льда суда на воздушных подушках прекратили перевозку пассажиров. В случае продолжения движения льда с 23 мая авиакомпания готова к перевозке пассажиров», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что утренние рейсы из Салехарда будут вылетать в 8:00, завершающий рейс оттуда же в 18:30. Остальные рейсы будут летать по накоплению людей. «Это порядка 17-22 человек на обеих сторонах — в аэропорту Салехарда и на вертолетной площадке в Лабытнанги», — добавили там. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 14 мая начался ледоход на реке Сыня. Об этом горожане сообщали в соцсетях.

Между Салехардом и Лабытнанги приостановили работу воздушных подушек из-за подвижек льда. Если ледоход продолжится, то к работе подключат авиакомпанию, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На переправе между городами Салехард и Лабытнанги из-за подвижек льда суда на воздушных подушках прекратили перевозку пассажиров. В случае продолжения движения льда с 23 мая авиакомпания готова к перевозке пассажиров», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что утренние рейсы из Салехарда будут вылетать в 8:00, завершающий рейс оттуда же в 18:30. Остальные рейсы будут летать по накоплению людей. «Это порядка 17-22 человек на обеих сторонах — в аэропорту Салехарда и на вертолетной площадке в Лабытнанги», — добавили там. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 14 мая начался ледоход на реке Сыня. Об этом горожане сообщали в соцсетях.