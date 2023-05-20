Власти Салехарда пообещали приз за самое красивое фото ледохода

Победит фото ледохода, набравшее наибольшее количество лайков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Салехарда (ЯНАО) объявила конкурс на самое красивое фото ледохода. Победитель получит толстовку с надписью «Салехард» и изображением лисы. На официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» организатор конкурса уточняет, что выиграет фото, набравшее набольшее количество лайков.

«Самый ледяной розыгрыш. Дарим приз за самое красивое фото ледохода. Хотите выиграть толстовку с надписью „Салехард“ и лисой? Победителем будет тот, кто наберет большее количество лайков», — сообщается в сообществе городской мэрии.

Для участия необходимо разместить фото ледохода под постом с информацией о конкурсе. Участниками могут быть только жители Салехарда.

Ранее в Верхней Салде (Свердловская область) запустили конкурс на лучшее фото с субботников. Победитель получит сертификат на 1500 рублей в фотостудию, а за второе и третье место можно получить сертификат на 500 рублей в магазины для садоводов.