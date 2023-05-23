23 мая 2023
22 мая 2023

В Нижневартовске пожарные тушат полыхающий дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, пожар в деревне, пожароопасный период, пожар на даче
В Нижневартовске сгорел частный дом Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пожарные борются с огнем в частном доме. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Горит частный дом в Старом Вартовске. Район поселка «У северной рощи», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На видео, опубликованном в Telegram видно, что дом охвачен огнем, наблюдается открытое горение кровли.

Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

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В Нижневартовске (ХМАО) пожарные борются с огнем в частном доме. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Горит частный дом в Старом Вартовске. Район поселка «У северной рощи», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На видео, опубликованном в Telegram видно, что дом охвачен огнем, наблюдается открытое горение кровли. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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