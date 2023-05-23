В Нижневартовске сгорел частный дом
В Нижневартовске (ХМАО) пожарные борются с огнем в частном доме. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Горит частный дом в Старом Вартовске. Район поселка «У северной рощи», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На видео, опубликованном в Telegram видно, что дом охвачен огнем, наблюдается открытое горение кровли.
Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
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