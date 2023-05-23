Убийство произошло из-за бытового конфликта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) объявили в розыск мужчину, зарезавшего человека на глазах у посетителей кафе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.

«После случившегося нападавший скрылся. Сейчас полиция и другие службы устанавливают его место нахождения. Личность его уже установили. Он 1986 года рождения. Погибшему было 59 лет. По предварительным данным, убийство произошло из-за бытового конфликта», — сообщил собеседник.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о случившемся. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. Принимаются меры к задержанию подозреваемого», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске будут судить мужчину, который зарезал свою семью. 20-летний житель окружной столицы, находясь у своих родственников, в ходе возникшей ссоры нанес удары ножом 80-летней женщине и ее сыну.