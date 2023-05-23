23 мая 2023

В Сургуте объявлен в розыск мужчина, убивший человека на глазах у посетителей кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антитеррористические учения проводимые УФСБ, МВД, ФСО. Сургут, оружие, полиция, патрулирование
Убийство произошло из-за бытового конфликта Фото:

В Сургуте (ХМАО) объявили в розыск мужчину, зарезавшего человека на глазах у посетителей кафе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.

«После случившегося нападавший скрылся. Сейчас полиция и другие службы устанавливают его место нахождения. Личность его уже установили. Он 1986 года рождения. Погибшему было 59 лет. По предварительным данным, убийство произошло из-за бытового конфликта», — сообщил собеседник.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о случившемся. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. Принимаются меры к задержанию подозреваемого», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске будут судить мужчину, который зарезал свою семью. 20-летний житель окружной столицы, находясь у своих родственников, в ходе возникшей ссоры нанес удары ножом 80-летней женщине и ее сыну.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) объявили в розыск мужчину, зарезавшего человека на глазах у посетителей кафе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «После случившегося нападавший скрылся. Сейчас полиция и другие службы устанавливают его место нахождения. Личность его уже установили. Он 1986 года рождения. Погибшему было 59 лет. По предварительным данным, убийство произошло из-за бытового конфликта», — сообщил собеседник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о случившемся. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. Принимаются меры к задержанию подозреваемого», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске будут судить мужчину, который зарезал свою семью. 20-летний житель окружной столицы, находясь у своих родственников, в ходе возникшей ссоры нанес удары ножом 80-летней женщине и ее сыну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...