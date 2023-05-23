Силовики ХМАО обнародовали имя подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих

По данным силовиков, подозреваемый попытается уехать в Грузию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подозреваемым в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте оказался Овик Мадоян. Сейчас он объявлен в розыск. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете РФ по ХМАО.

«В совершении данного преступления подозревается Мадоян Овик Рубенович, 02.10.1982 года рождения, местонахождение которого не известно. Мадоян О.В. проживал в квартире дома по улице Ленина в Сургуте», — сообщили в ведомстве.

Источник агентства в силовых структурах сообщает, что конфликт с тестем произошел из-за дочери, на которой был женат Мадоян. «Подозреваемый приехал в Сургут из Грузии. После женитьбы на дочери жертвы он получил гражданство России. Есть информация, что сейчас он попытается скрыться в Грузии у родственников», — сообщил собеседник.

За комментарием журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомстве сообщили, что детали уголовного дела пока не разглашаются. Вся доступная информация опубликована в ориентировке. В ней сказано, что подозреваемому на вид 40-45 лет. Среди других примет — крупный широкий нос, коротко стриженая борода и усы. Волосы на голове темные, в передней части редкие. О его местонахождении нужно сообщить в полицию

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте объявлен в розыск мужчина, убивший человека на глазах у посетителей кафе. По предварительным данным, убийство произошло из-за бытового конфликта.