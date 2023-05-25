В Гидрометцентре назвали регионы, в которые придут майские заморозки

Метеоролог Пашина предупредила о заморозках в центральной России и Сибири

25 мая 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

В Ленинградской области температура поверхности почвы может опуститься до -1 градуса, считает Людмила Паршина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ночные заморозки в конце недели ожидаются в юго-западной Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. «Заморозки в мае являются опасными явлениями погоды, потому что происходит вегетация растений. Они растут, развиваются, цветут. Заморозки прогнозируются до 27 мая в областях юго-западной Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области. Температура ночью здесь будет понижаться до минус 1— минус 6 градусов. При этом дневная температура составит от 15 до 20, и даже до 22—23. Есть небольшая вероятность слабых заморозков в воскресенье, 28 мая, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Ночная температура здесь составит до 3 градусов. На поверхности почвы, возможно, понизится до слабо отрицательных значений, до минус 1 градуса», — объяснила Людмила Паршина. При этом метеоролог добавила, что до конца месяца заморозки маловероятны в европейской части России. «В европейской части до последних чисел мая заморозки маловероятны. Хотя температура и будет колебаться. В воскресенье днем в центральных областях она понизится. Это будет самый холодный день на неделе — от +16 до +21 градуса. Ночная температура при облачной погоде будет составлять от 4 до 9 градусов тепла. В Москве уже были заморозки в начале мая, даже в черте города, температура понижалась до -2 градусов», — напомнила Паршина. По данным истории метеонаблюдений, подчеркнула собеседница агентства, в Москве летние заморозки, как правило, завершаются 10—13 июня. «По климату самая поздняя дата ночных заморозков для Московской области — это 10—13 июня. То есть в истории метеонаблюдений они были до этих сроков. Далее в Московском регионе лето проходит без заморозков. Самая ранняя дата осенних заморозков — это 30 августа. Но как будет в этом году, трудно предсказать. Погода в конце недели будет немного холоднее обычной, а дальше в пределах весенних значений. А сейчас же такая летняя, до 20—25 градусов», — отметила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ночные заморозки в конце недели ожидаются в юго-западной Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. «Заморозки в мае являются опасными явлениями погоды, потому что происходит вегетация растений. Они растут, развиваются, цветут. Заморозки прогнозируются до 27 мая в областях юго-западной Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области. Температура ночью здесь будет понижаться до минус 1— минус 6 градусов. При этом дневная температура составит от 15 до 20, и даже до 22—23. Есть небольшая вероятность слабых заморозков в воскресенье, 28 мая, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Ночная температура здесь составит до 3 градусов. На поверхности почвы, возможно, понизится до слабо отрицательных значений, до минус 1 градуса», — объяснила Людмила Паршина. При этом метеоролог добавила, что до конца месяца заморозки маловероятны в европейской части России. «В европейской части до последних чисел мая заморозки маловероятны. Хотя температура и будет колебаться. В воскресенье днем в центральных областях она понизится. Это будет самый холодный день на неделе — от +16 до +21 градуса. Ночная температура при облачной погоде будет составлять от 4 до 9 градусов тепла. В Москве уже были заморозки в начале мая, даже в черте города, температура понижалась до -2 градусов», — напомнила Паршина. По данным истории метеонаблюдений, подчеркнула собеседница агентства, в Москве летние заморозки, как правило, завершаются 10—13 июня. «По климату самая поздняя дата ночных заморозков для Московской области — это 10—13 июня. То есть в истории метеонаблюдений они были до этих сроков. Далее в Московском регионе лето проходит без заморозков. Самая ранняя дата осенних заморозков — это 30 августа. Но как будет в этом году, трудно предсказать. Погода в конце недели будет немного холоднее обычной, а дальше в пределах весенних значений. А сейчас же такая летняя, до 20—25 градусов», — отметила она.