РИАН: в Армении попытались оправдаться за слова Пашиняна о Захаровой

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли подставить. Об этом заявил дипломатический источник, комментируя слова Пашиняна в отношении представителя МИД России Марии Захаровой о том, что она якобы не должна комментировать слова армянского премьера.
«МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили», — цитируют слова источника в МИД Армении РИА Новости.
Ранее Пашинян сказал, что Армения покинет ОДКБ, если посчитает организацию «недееспособной», напоминает MK.RU. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Пашиняна. По ее мнению, стране необходимо понимать все риски этого решения. В ответ на это армянский премьер заявил, что российские чиновники рангом ниже президента и премьера могут лишь принимать его слова к сведению, но не комментировать их, передает ArmenPress. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет продолжать диалог с Ереваном, чтобы изменить мнение Пашиняна об организации.
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли подставить. Об этом заявил дипломатический источник, комментируя слова Пашиняна в отношении представителя МИД России Марии Захаровой о том, что она якобы не должна комментировать слова армянского премьера. «МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили», — цитируют слова источника в МИД Армении РИА Новости. Ранее Пашинян сказал, что Армения покинет ОДКБ, если посчитает организацию «недееспособной», напоминает MK.RU. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Пашиняна. По ее мнению, стране необходимо понимать все риски этого решения. В ответ на это армянский премьер заявил, что российские чиновники рангом ниже президента и премьера могут лишь принимать его слова к сведению, но не комментировать их, передает ArmenPress. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет продолжать диалог с Ереваном, чтобы изменить мнение Пашиняна об организации.