Захарова пригрозила Армении за заявление о возможном выходе из ОДКБ

24 мая 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила о рисках для Армении в случае выхода из ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то ей необходимо понимать все риски этого решения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Так она прокомментировала заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что «ОДКБ вышла из Армении». «Если это фигура речи, чтобы пролоббировать позицию Армении о выходе из ОДКБ, то им надо понимать все опасности», — сказала Мария Захарова на пресс-конференции. При этом представитель дипведомства подчеркнула, что не до конца понятно, о чем все-таки говорил Пашинян. Ранее Пашинян сказал, что Армения покинет ОДКБ, если посчитает организацию «недееспособной», напоминает MK.RU . Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать диалог с Ереваном, чтобы изменить мнение Пашиняна об организации.

Если Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то ей необходимо понимать все риски этого решения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Так она прокомментировала заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что «ОДКБ вышла из Армении». «Если это фигура речи, чтобы пролоббировать позицию Армении о выходе из ОДКБ, то им надо понимать все опасности», — сказала Мария Захарова на пресс-конференции. При этом представитель дипведомства подчеркнула, что не до конца понятно, о чем все-таки говорил Пашинян. Ранее Пашинян сказал, что Армения покинет ОДКБ, если посчитает организацию «недееспособной», напоминает MK.RU. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать диалог с Ереваном, чтобы изменить мнение Пашиняна об организации.