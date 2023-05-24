Конкурент Трампа Десантис вступил в борьбу за пост президента США

Губернатор Флориды Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Об этом говорится в документе, опубликованном избиркомом.
«Кандидат Десантис от республиканской партии претендует на пост президента», —
Выборы президента США пройдут в 2024 году. Главными претендентами на посты лидера Штатов называют действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Ранее политолог Малек Дудаков заявлял, что конкуренцию им могут составить губернатор Флориды Рон Десантис и адвокат Роберт Кеннеди, сообщает телеканал 360.
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