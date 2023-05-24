24 мая 2023

Конкурент Трампа Десантис вступил в борьбу за пост президента США

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Десантис планирует принять участие Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Губернатор Флориды Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Об этом говорится в документе, опубликованном избиркомом.

«Кандидат Десантис от республиканской партии претендует на пост президента», — говорится в документе. Уточняется, что Десантис представляет Республиканскую партию.

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Главными претендентами на посты лидера Штатов называют действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Ранее политолог Малек Дудаков заявлял, что конкуренцию им могут составить губернатор Флориды Рон Десантис и адвокат Роберт Кеннеди, сообщает телеканал 360.

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Губернатор Флориды Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Об этом говорится в документе, опубликованном избиркомом. «Кандидат Десантис от республиканской партии претендует на пост президента», — говорится в документе. Уточняется, что Десантис представляет Республиканскую партию. Выборы президента США пройдут в 2024 году. Главными претендентами на посты лидера Штатов называют действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Ранее политолог Малек Дудаков заявлял, что конкуренцию им могут составить губернатор Флориды Рон Десантис и адвокат Роберт Кеннеди, сообщает телеканал 360.
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