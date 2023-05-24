В России изменят правила получения пенсионных накоплений

25 мая 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

По мнению эксперта, чем короче срок ИИС-3, тем больше людей захотят вложить свои средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Срок, в течение которого россиянам нужно держать средства на индивидуальном инвестиционном счете третьего типа (ИИС-3) для того, чтобы получить налоговые льготы, хотят сократить с 10 до пяти лет. Об этом заявил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. На рынке считают, что 10 лет — это слишком долгий период для того, чтобы планировать вложения, что может снизить популярность инструмента. Тимофеев заявил, что на рынке нет инвестора, который готов строить свой финансовый план на 10 лет. По его словам, чем короче срок по ИИС-3, тем больше востребованность инструмента. «Если у людей будет возможность закрыть ИИС-3 раньше с сохранением налоговых льгот, но при этом предложить послабления, если они этого не сделают — это может стать аргументом, который приведет физлица к дальнейшим инвестициям на фондовом рынке», — рассказал Тимофеев «Известиям». Ранее, чтобы получить налоговый вычет и софинансирование со стороны государства, пенсионный договор планировалось заключать на 10 лет. Государственное софинансирование, как предполагалось, можно было получить лишь с добровольными накоплениями на пенсию.

Срок, в течение которого россиянам нужно держать средства на индивидуальном инвестиционном счете третьего типа (ИИС-3) для того, чтобы получить налоговые льготы, хотят сократить с 10 до пяти лет. Об этом заявил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. На рынке считают, что 10 лет — это слишком долгий период для того, чтобы планировать вложения, что может снизить популярность инструмента. Тимофеев заявил, что на рынке нет инвестора, который готов строить свой финансовый план на 10 лет. По его словам, чем короче срок по ИИС-3, тем больше востребованность инструмента. «Если у людей будет возможность закрыть ИИС-3 раньше с сохранением налоговых льгот, но при этом предложить послабления, если они этого не сделают — это может стать аргументом, который приведет физлица к дальнейшим инвестициям на фондовом рынке», — рассказал Тимофеев «Известиям». Ранее, чтобы получить налоговый вычет и софинансирование со стороны государства, пенсионный договор планировалось заключать на 10 лет. Государственное софинансирование, как предполагалось, можно было получить лишь с добровольными накоплениями на пенсию.