В России изменят правила получения пенсионных накоплений

08 июля 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Для получения налогового вычета потребуется накопление пенсий не менее 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы гражданам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. О планах властей узнали «Известия». «Для обеспечения долгосрочности вложений обсуждается требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет», — говорится в материале. По информации издания, только в этом случае гражданин сможет получить налоговый вычет и государственное софинансирование. Последнее, как утверждают авторы, предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Ни в страховых, ни в инвестпродукте оно не предусмотрено. Еще в начале года федеральный чиновник говорил о том, что в этом году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб это подтвердила, дополнив, что отложенные гражданами средства не будут облагаться налогами, будут со-финансироваться со стороны государства и страховаться. Парламентарии обсуждают налоговые вычеты в размере 6%, а также страхование накоплений до 1,4 млн рублей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы гражданам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. О планах властей узнали «Известия». «Для обеспечения долгосрочности вложений обсуждается требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет», — говорится в материале. По информации издания, только в этом случае гражданин сможет получить налоговый вычет и государственное софинансирование. Последнее, как утверждают авторы, предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Ни в страховых, ни в инвестпродукте оно не предусмотрено. Еще в начале года федеральный чиновник говорил о том, что в этом году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб это подтвердила, дополнив, что отложенные гражданами средства не будут облагаться налогами, будут со-финансироваться со стороны государства и страховаться. Парламентарии обсуждают налоговые вычеты в размере 6%, а также страхование накоплений до 1,4 млн рублей.