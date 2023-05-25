WSJ: ВСУ бросали в Артемовск неподготовленных бойцов, чтобы сохранить обученные Западом бригады

Украина отправляла неподготовленных мобилизованных солдат, чтобы сохранить обученных на Западе солдат Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина посылала в Артемовск (Бахмут) неподготовленных мобилизованных солдат, чтобы сохранить бригады, которые были обучены и оснащены западными странами. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Стремясь сохранить обученные и снаряженные Западом бригады для долгожданного наступления, когда многие из его профессиональных солдат погибли, Киев отправил в Бахмут мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, иногда с разрозненной подготовкой и снаряжением», — пишут журналисты издания The Wall Street Journal . Отмечается, что от мобилизованных поступали угрозы написать отказ от выполнения приказа.

По словам журналистов, мобилизованные были «бедняками из деревень северо-восточной Харьковской области и безработными, которые перебивались на подработках». Некоторые из них служили в армии, но никогда не были в боевых действиях. 16 человек зачислили в 5-ю роту 93-й механизированной бригады Украины, 16 февраля они покинули Харьков на автобусе.

Украинское командование не обращало внимание на страхи мобилизованных. «Владислав Юдин, бывший заключенный из города Луганск на востоке, рассказал, что сказал сержант-майору, что никогда не держал в руках пистолет, не говоря уже о том, чтобы стрелять из него, и ему было страшно. „Бахмут тебя научит“, — сказал командир», — передает издание.

Артемовск (Бахмут) был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Об этом заявил создатель частной военной компании Евгений Пригожин. Ожесточенные бои длились больше 10 месяцев.