Как проходило взятие Бахмута: хронология событий

Бахмут был освобожден 20 мая 2023 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил, что Бахмут (Артемовск) был полностью взят. Ожесточенные бои длились больше 10 месяцев. URA.RU приводит хронологию событий с начала боевых действий в городе.
С чего все начиналось
Новость по теме
- Бои за Бахмут начались летом 2022 года. Город стал одним из главных центров ведения боевых действий. Бахмут — город на севере Донецкой области и важный транспортный узел. Через него проходят дороги на Лисичанск и Северодонецк, Северск, Славянск, Краматорск, Константиновку, Горловку и Луганск. Город стал прифронтовым в мае 2022 года, когда украинские войска отступили из Попасной.
- Украина начала обстрел Бахмута. Десяткам тысяч мирных жителей пришлось покинуть город.
- В начале лета российские силы смогли взять Северодонецк и Лисичанк. В течение лета ВС РФ совместно с ЧВК «Вагнер» вели активные боевые действия в городе. В августе российские военные уничтожили более половины личного состава батальона украинских военных под Артемовском.
Осенние события 2022 года
- Начало осени ознаменовало старт для наступления российских сил в городе. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что союзные силы начали выдвигаться в жилые районы Бахмута.
- В октябре ВСУ начали отступать из города. Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев сообщал, что это связано с нехваткой ресурсов у украинской армии.
- ЧВК «Вагнер» начала брать под контроль поселки рядом с Бахмутом. 9 октября был взят поселок Зайцево. Через несколько дней был освобожден поселок Опытное. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский признал крайне тяжелое положение ВСУ под городом.
- В середине осени «вагнеровцы» по-прежнему пытались освобождать населенные пункты вблизи Бахмута. Так, им удалось взять Иванград. Позже Пригожин решил расширить состав «Вагнера», открыв центры подготовки ополченцев в приграничных регионах России.
- Пушилин в конце ноября сообщал о скором окружении Бахмута. Он уточнил, что у российских сил есть весомые успехи в окрестностях города.
Что происходило зимой в конце 2022 года и начале 2023
- В начале зимы Зеленский говорил, что Бахмут является самым болезненным для ВСУ участком фронта. Он уточнил, что Украина укрепляет позиции на этом направлении. Позже Зеленский посетил город. Пригожин предложил украинскому лидеру личную встречу.
- Российские войска продолжали брать поселки под Бахмутом. 11 января был освобожден поселок Подгорное. Политический обозреватель Владимир Скачко в разговоре с URA.RU объяснил, что освобождение Бахмута изменит ход спецоперации.
- В середине января Украина начала сильно терять позиции по обороне города. Тогда командир ВСУ Юрий Скала предположил, что Украина может сдать город. Сообщалось, что ВСУ отправили мобилизованных без боевого опыта защищать город. Местные жители боялись, что украинцы могут уничтожить город при отступлении. Однако Киев продолжал активную защиту города. Туда прибыли иностранные наемники.
- Военкор Василий Ткач в беседе с URA.RU сообщал, что ВС РФ возьмут Бахмут в котел в январе. Украина на тот момент потеряла одну из главных дорог, по которой получала снабжение в город.
- Российская армия начала окружать Бахмут, уничтожая отряды ВСУ. В конце января ВС РФ уничтожили больше половины 53-й бригады Украины. Вражеские солдаты начали бояться скорого окружения города.
- В конце зимы ВСУ отступили из северных районов города. Это было связано с активным наступлением ЧВК «Вагнер». Украина начала применять запрещенные химическое оружие. Офицер ВСУ Денис Ярославский сообщал, что Россия контролирует почти половину города. Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун подтвердил огромные украинские потери. Зеленский приказал ВСУ дожидаться западного оружия, не покидая город. Ткач в разговоре с URA.RU рассказал, что последний путь для снабжения ВСУ в Бахмуте находится под обстрелом. Советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что Россия заняла стратегические места вокруг города.
Весенние события 2023 года и полное освобождение Бахмута
- В начале весны некоторая часть украинских бойцов начала покидать Бахмут. Командиру одного из подразделений ВСУ поступил приказ об отходе из города. Зеленский сообщал, что после Бахмута российским войскам будет открыта дорога в украинские города. Позже он говорил, что ВСУ не готовы к наступлению на Бахмут. Он уточнял, что потеря города будет считаться политическим поражением для Украины.
- В апреле Пригожин сообщил, что юридически Бахмут уже взят. Пушилин заявил, что более 75% Бахмута находятся под контролем российских подразделений. Минобороны России сообщало, что ВДВ помогают отрядам «Вагнера» в боях.
- Советник Пушилина в конце апреля заявлял, что «вагнеровцы» взяли ВСУ в котел. Однако Зеленский не захотел отдавать приказ о сдаче города. ВС РФ взяли под контроль последний участок трассы, где ВСУ осуществляли снабжение в Бахмуте. Пригожин заявлял, что под контролем России находится 58 тысяч квадратных метров города.
- В мае началась активная фаза. Пригожин сообщил о взятии 95% города. Однако позже он заявил, что «Вагнер» может покинуть город. В качестве причины он указал недостаток боеприпасов. Спустя два дня Минобороны РФ пообещало дать боеприпасы «Вагнеру». Пригожин решил, что частная военная компания останется в городе. Позже он периодически сообщал об успехах по взятию отдельных участков города. В середине мая появилась информация, что до взятия Бахмута осталось 20 зданий. Пушилин сообщал, что полное освобождение города совсем близко. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин отмечал, что взятие Бахмута лишит ВСУ шансов на контрнаступление. 20 мая Пригожин сообщил о полном взятии города. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с URA.RU сообщил, что следующей целью российской армии может стать отбрасывание украинской армии от Донецка.
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