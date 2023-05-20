Как проходило взятие Бахмута: хронология событий

20 мая 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил, что Бахмут (Артемовск) был полностью взят. Ожесточенные бои длились больше 10 месяцев. URA.RU приводит хронологию событий с начала боевых действий в городе.