Слуцкий описал стратегию ЛДПР по развитию России

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести отцовский капитал и четырехдневную рабочую неделю

25 мая 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий предлагает ввести четырехдневную рабочую неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своей программной статье, опубликованной в «Российской газете», озвучил несколько предложений на тему будущего в России. В частности, он предлагает ввести «отцовский капитал», четырехдневную рабочую неделю и ряд других инициатив. «Предлагаем к обсуждению комплекс инициатив, направленных на поддержку россиян, наших семей в России и тех, кто хочет вернуться домой с зарубежного холода. <…> Есть инициатива к обсуждению — о выплате „отцовского капитала“, когда отец получает единовременную выплату <…> за рождение ребенка», — предложил Леонид Слуцкий в интервью «Российской газете». По его мнению, за рождению одного ребенка отцу следует выплачивать 500 тысяч рублей, а при появлении в семье каждого следующего ребенка после третьего — один миллион рублей. Лидер партии отметил, что это поможет отцам быть более мотивированным к созданию большой семьи. Продолжая данную тему, Слуцкий подчеркнул, что нужно ужесточить на законодательном уровне ответственность за невыплаты отцами алиментов. По его мнению, если ребенок вырос в неполной семье, где отец не участвовал в жизни детей, он будет на психологическом уровне придерживаться такой же модели поведения. Также Слуцкий предложил ввести в России четырехдневную рабочую неделю. Он планирует более подробно обсудить данную инициативу и понять, насколько она может положительно сказаться на экономической и демографической ситуации в стране. Также Слуцкий хочет облегчить возможность возвращения в страну граждан РФ, которые ранее ее покинули. Еще одна инициатива, которую предлагает реализовать в России Слуцкий — на ближайшие десять лет сделать бесплатным поступление в технические вузы. «Но только по конкурсу», — уточнил он. По его мнению, это нужно для того, чтобы избежать технического отставания от других стран мира. Например, в сфере связи, беспилотных системах и в авионике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своей программной статье, опубликованной в «Российской газете», озвучил несколько предложений на тему будущего в России. В частности, он предлагает ввести «отцовский капитал», четырехдневную рабочую неделю и ряд других инициатив. «Предлагаем к обсуждению комплекс инициатив, направленных на поддержку россиян, наших семей в России и тех, кто хочет вернуться домой с зарубежного холода. <…> Есть инициатива к обсуждению — о выплате „отцовского капитала“, когда отец получает единовременную выплату <…> за рождение ребенка», — предложил Леонид Слуцкий в интервью «Российской газете». По его мнению, за рождению одного ребенка отцу следует выплачивать 500 тысяч рублей, а при появлении в семье каждого следующего ребенка после третьего — один миллион рублей. Лидер партии отметил, что это поможет отцам быть более мотивированным к созданию большой семьи. Продолжая данную тему, Слуцкий подчеркнул, что нужно ужесточить на законодательном уровне ответственность за невыплаты отцами алиментов. По его мнению, если ребенок вырос в неполной семье, где отец не участвовал в жизни детей, он будет на психологическом уровне придерживаться такой же модели поведения. Также Слуцкий предложил ввести в России четырехдневную рабочую неделю. Он планирует более подробно обсудить данную инициативу и понять, насколько она может положительно сказаться на экономической и демографической ситуации в стране. Также Слуцкий хочет облегчить возможность возвращения в страну граждан РФ, которые ранее ее покинули. Еще одна инициатива, которую предлагает реализовать в России Слуцкий — на ближайшие десять лет сделать бесплатным поступление в технические вузы. «Но только по конкурсу», — уточнил он. По его мнению, это нужно для того, чтобы избежать технического отставания от других стран мира. Например, в сфере связи, беспилотных системах и в авионике.