Мэрия курганского города потратит на переезд бухгалтерии 400 000 рублей

25 мая 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Некоторых депутатов возмутило это решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители мэрии Шадринска Курганской области потратят на переезд бухгалтерии учреждений культуры почти 400 тысяч рублей. Такое решение 25 мая приняли депутаты местной гордумы. Об этом URA.RU сообщил депутат Александр Бухаров. «Сегодня на заседании гордумы рассматривались поправки в бюджет. На переезд бухгалтерии из одного здания в другое предложили потратить 398 тысяч рублей. Деньги, в том числе, потратят на новую технику и мебель», — рассказал Бухаров. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Централизованная бухгалтерия учреждений культуры переедет в здание бывшего детсада, где уже располагается бухгалтерия учреждений образования. Представители администрации считают менее целесообразным нахождение бухгалтерии в здании Центра русской народной культуры «Лад», где она располагается сейчас. Это связано с тем, что в центре проходят городские мероприятия. Освобожденные помещения смогут занять творческие объединения. В мэрии уточнили, что выделенные для переезда деньги будут потрачены на оборудование.

Представители мэрии Шадринска Курганской области потратят на переезд бухгалтерии учреждений культуры почти 400 тысяч рублей. Такое решение 25 мая приняли депутаты местной гордумы. Об этом URA.RU сообщил депутат Александр Бухаров. «Сегодня на заседании гордумы рассматривались поправки в бюджет. На переезд бухгалтерии из одного здания в другое предложили потратить 398 тысяч рублей. Деньги, в том числе, потратят на новую технику и мебель», — рассказал Бухаров. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Централизованная бухгалтерия учреждений культуры переедет в здание бывшего детсада, где уже располагается бухгалтерия учреждений образования. Представители администрации считают менее целесообразным нахождение бухгалтерии в здании Центра русской народной культуры «Лад», где она располагается сейчас. Это связано с тем, что в центре проходят городские мероприятия. Освобожденные помещения смогут занять творческие объединения. В мэрии уточнили, что выделенные для переезда деньги будут потрачены на оборудование.