Правозащитник Барака объяснил, почему Зеленский не появляется в Киеве

Американский правозащитник Барака: Зеленский не появляется в Киеве из-за страха после атаки на Кремль

26 мая 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский боится ответа РФ за атаки на Кремль, считает правозащитник Барака Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский боится ответного удара после атаки беспилотников на Кремль, поэтому не охотно возвращается в Киев. Такое мнение высказал на своей странице в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. «Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», — написал Барака в соцсети. Такое мнение он высказал на пост журналиста. В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что за атаками дронов на Кремль стоит Киев, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдаться и заявил, что ВСУ не имеют отношение к происшествию. В частности в США уже допустили, что Киев причастен к теракту, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский боится ответного удара после атаки беспилотников на Кремль, поэтому не охотно возвращается в Киев. Такое мнение высказал на своей странице в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. «Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», — написал Барака в соцсети. Такое мнение он высказал на пост журналиста. В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что за атаками дронов на Кремль стоит Киев, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдаться и заявил, что ВСУ не имеют отношение к происшествию. В частности в США уже допустили, что Киев причастен к теракту, передает телеканал 360.