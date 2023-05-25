25 мая 2023

Правозащитник Барака объяснил, почему Зеленский не появляется в Киеве

Американский правозащитник Барака: Зеленский не появляется в Киеве из-за страха после атаки на Кремль
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский боится ответа РФ за атаки на Кремль, считает правозащитник Барака Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский боится ответного удара после атаки беспилотников на Кремль, поэтому не охотно возвращается в Киев. Такое мнение высказал на своей странице в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.

«Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», — написал Барака в соцсети. Такое мнение он высказал на пост журналиста.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что за атаками дронов на Кремль стоит Киев, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдаться и заявил, что ВСУ не имеют отношение к происшествию. В частности в США уже допустили, что Киев причастен к теракту, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский боится ответного удара после атаки беспилотников на Кремль, поэтому не охотно возвращается в Киев. Такое мнение высказал на своей странице в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. «Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», — написал Барака в соцсети. Такое мнение он высказал на пост журналиста. В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что за атаками дронов на Кремль стоит Киев, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдаться и заявил, что ВСУ не имеют отношение к происшествию. В частности в США уже допустили, что Киев причастен к теракту, передает телеканал 360.
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