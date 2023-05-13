13 мая 2023

Зеленский открестился от ударов беспилотниками по Кремлю

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский попытался оправдаться за попытки ВСУ атаковать Кремль Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Киев не пытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это точно не наш дрон. <…> Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал Зеленский в прямом эфире итальянский телеканал Rai1. Он заявил, что он знает о попытке атаки на Кремль.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на Владимира Путина. Уточняется, что Путин не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и квалифицировал преступление ВСУ как теракт.

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Киев не пытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Это точно не наш дрон. <…> Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал Зеленский в прямом эфире итальянский телеканал Rai1. Он заявил, что он знает о попытке атаки на Кремль. В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на Владимира Путина. Уточняется, что Путин не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и квалифицировал преступление ВСУ как теракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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