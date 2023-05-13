Зеленский открестился от ударов беспилотниками по Кремлю 14 мая 2023 в 00:28 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский попытался оправдаться за попытки ВСУ атаковать Кремль Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Киев не пытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Это точно не наш дрон. <…> Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал Зеленский в прямом эфире итальянский телеканал Rai1. Он заявил, что он знает о попытке атаки на Кремль. В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на Владимира Путина. Уточняется, что Путин не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и квалифицировал преступление ВСУ как теракт. Киев не пытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Это точно не наш дрон. <…> Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал Зеленский в прямом эфире итальянский телеканал Rai1. Он заявил, что он знает о попытке атаки на Кремль. В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на Владимира Путина. Уточняется, что Путин не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и квалифицировал преступление ВСУ как теракт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям