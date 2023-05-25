Текслер вручил боевые медали челябинским пограничникам за подвиги в СВО

26 мая 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер вручил медаль «За Отвагу» и три медали Жуков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе главы региона. «Губернатор Алексей Текслер вручил боевые медали и областные награды отличившимся сотрудникам Пограничного управления. Это медаль „За Отвагу“, три медали Жукова, почетную грамоту, две благодарности и пять благодарственных писем от главы региона», — заявили в пресс-службе. Текслер отметил, что подразделения Погрануправления ФСБ России по области на регулярной основе выполняют боевые задачи в ходе СВО. Военнослужащие пресекают деятельность диверсионных групп, предотвращают теракты и обеспечивают безопасность проведения гуманитарных миссий. С начала СВО уже более 30 военнослужащих Погрануправления удостоены государственных и ведомственных наград. Губернатор добавил, что сегодня пограничникам переданы квадрокоптеры и тепловизионные прицелы.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе главы региона. «Губернатор Алексей Текслер вручил боевые медали и областные награды отличившимся сотрудникам Пограничного управления. Это медаль „За Отвагу“, три медали Жукова, почетную грамоту, две благодарности и пять благодарственных писем от главы региона», — заявили в пресс-службе. Текслер отметил, что подразделения Погрануправления ФСБ России по области на регулярной основе выполняют боевые задачи в ходе СВО. Военнослужащие пресекают деятельность диверсионных групп, предотвращают теракты и обеспечивают безопасность проведения гуманитарных миссий. С начала СВО уже более 30 военнослужащих Погрануправления удостоены государственных и ведомственных наград. Губернатор добавил, что сегодня пограничникам переданы квадрокоптеры и тепловизионные прицелы.