Текслер вручил боевые медали челябинским пограничникам за подвиги в СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе главы региона.
«Губернатор Алексей Текслер вручил боевые медали и областные награды отличившимся сотрудникам Пограничного управления. Это медаль „За Отвагу“, три медали Жукова, почетную грамоту, две благодарности и пять благодарственных писем от главы региона», — заявили в пресс-службе.
Текслер отметил, что подразделения Погрануправления ФСБ России по области на регулярной основе выполняют боевые задачи в ходе СВО. Военнослужащие пресекают деятельность диверсионных групп, предотвращают теракты и обеспечивают безопасность проведения гуманитарных миссий.
С начала СВО уже более 30 военнослужащих Погрануправления удостоены государственных и ведомственных наград. Губернатор добавил, что сегодня пограничникам переданы квадрокоптеры и тепловизионные прицелы.
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