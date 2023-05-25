25 мая 2023

Текслер вручил боевые медали челябинским пограничникам за подвиги в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер вручил медаль «За Отвагу» и три медали Жуков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Алексей Текслер вручил боевые медали и областные награды отличившимся сотрудникам Пограничного управления. Это медаль „За Отвагу“, три медали Жукова, почетную грамоту, две благодарности и пять благодарственных писем от главы региона», — заявили в пресс-службе.

Текслер отметил, что подразделения Погрануправления ФСБ России по области на регулярной основе выполняют боевые задачи в ходе СВО. Военнослужащие пресекают деятельность диверсионных групп, предотвращают теракты и обеспечивают безопасность проведения гуманитарных миссий.

С начала СВО уже более 30 военнослужащих Погрануправления удостоены государственных и ведомственных наград. Губернатор добавил, что сегодня пограничникам переданы квадрокоптеры и тепловизионные прицелы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе главы региона. «Губернатор Алексей Текслер вручил боевые медали и областные награды отличившимся сотрудникам Пограничного управления. Это медаль „За Отвагу“, три медали Жукова, почетную грамоту, две благодарности и пять благодарственных писем от главы региона», — заявили в пресс-службе. Текслер отметил, что подразделения Погрануправления ФСБ России по области на регулярной основе выполняют боевые задачи в ходе СВО. Военнослужащие пресекают деятельность диверсионных групп, предотвращают теракты и обеспечивают безопасность проведения гуманитарных миссий. С начала СВО уже более 30 военнослужащих Погрануправления удостоены государственных и ведомственных наград. Губернатор добавил, что сегодня пограничникам переданы квадрокоптеры и тепловизионные прицелы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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