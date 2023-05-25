Курганская прокуратура разъяснила полиции законы после выхода недостоверной информации

26 мая 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Прокуратура напомнила курганским полицейским о законах при арестах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники прокуратуры отправили в курганское УМВД информацию о недопустимости публикаций, дезинформирующих население и противоречащих законодательству. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «На сайте УМВД России по Курганской области и официальных группах в социальной сети „Вконтакте“ и мессенджере „Телеграмм“ размещена публикация о задержании сотрудниками полиции подозреваемого в совершении кражи <…> в сообщении содержится недостоверная информация о том, что прокурором в отношении задержанного не поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Сообщение разошлось в СМИ. Прокуратура направила в УМВД подкрепленную законами информацию по данному делу. В ведомстве сообщили, что согласно законодательству указанный подозреваемый не мог быть арестован после совершения преступления небольшой тяжести. К тому же, ходатайство на поддержание меры пресечения в отношении гражданина не поступало. Поэтому в прокуратуре рекомендовали полиции проверять информацию перед публикациями.

Сотрудники прокуратуры отправили в курганское УМВД информацию о недопустимости публикаций, дезинформирующих население и противоречащих законодательству. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «На сайте УМВД России по Курганской области и официальных группах в социальной сети „Вконтакте“ и мессенджере „Телеграмм“ размещена публикация о задержании сотрудниками полиции подозреваемого в совершении кражи <…> в сообщении содержится недостоверная информация о том, что прокурором в отношении задержанного не поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Сообщение разошлось в СМИ. Прокуратура направила в УМВД подкрепленную законами информацию по данному делу. В ведомстве сообщили, что согласно законодательству указанный подозреваемый не мог быть арестован после совершения преступления небольшой тяжести. К тому же, ходатайство на поддержание меры пресечения в отношении гражданина не поступало. Поэтому в прокуратуре рекомендовали полиции проверять информацию перед публикациями.