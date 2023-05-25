25 мая 2023

Курганская прокуратура разъяснила полиции законы после выхода недостоверной информации

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое судебное заседание по помощнику Федулева. Свердловский областной суд, Екатеринбург, упк
Прокуратура напомнила курганским полицейским о законах при арестах Фото:

Сотрудники прокуратуры отправили в курганское УМВД информацию о недопустимости публикаций, дезинформирующих население и противоречащих законодательству. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«На сайте УМВД России по Курганской области и официальных группах в социальной сети „Вконтакте“ и мессенджере „Телеграмм“ размещена публикация о задержании сотрудниками полиции подозреваемого в совершении кражи <…> в сообщении содержится недостоверная информация о том, что прокурором в отношении задержанного не поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Сообщение разошлось в СМИ. Прокуратура направила в УМВД подкрепленную законами информацию по данному делу.

В ведомстве сообщили, что согласно законодательству указанный подозреваемый не мог быть арестован после совершения преступления небольшой тяжести. К тому же, ходатайство на поддержание меры пресечения в отношении гражданина не поступало. Поэтому в прокуратуре рекомендовали полиции проверять информацию перед публикациями.

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Сотрудники прокуратуры отправили в курганское УМВД информацию о недопустимости публикаций, дезинформирующих население и противоречащих законодательству. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «На сайте УМВД России по Курганской области и официальных группах в социальной сети „Вконтакте“ и мессенджере „Телеграмм“ размещена публикация о задержании сотрудниками полиции подозреваемого в совершении кражи <…> в сообщении содержится недостоверная информация о том, что прокурором в отношении задержанного не поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Сообщение разошлось в СМИ. Прокуратура направила в УМВД подкрепленную законами информацию по данному делу. В ведомстве сообщили, что согласно законодательству указанный подозреваемый не мог быть арестован после совершения преступления небольшой тяжести. К тому же, ходатайство на поддержание меры пресечения в отношении гражданина не поступало. Поэтому в прокуратуре рекомендовали полиции проверять информацию перед публикациями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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