ЕР запускает летний марафон с участием известных спортсменов. Фото

26 мая 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Единая Россия организует спортивный летний марафон «Сила России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партия «Единая Россия» с 1 июня откроет летний спортивный марафон «Сила России». По всей стране будут организованы различные спортивные мероприятия, в которых сможет поучаствовать каждый. К участию в марафоне привлекут известных спортсменов. «В День защиты детей, 1 июня мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта. 24 июня, в День молодежи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля — на семейных видах спорта», — рассказала председатель Совета сторонников партии Ольга Занко, являющаяся одним из организаторов мероприятия. Ее слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия». Она обратила внимание, что в рамках спортивного марафона будут организованы мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. Фракция ЕР в ходе марафона проведет в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, массовые зарядки, мастер классы и другие виды активности. С 24 по 31 июля будут организованы инклюзивные мероприятия, с акцентом на людей с инвалидностью. Тренировки будут проходить как в очном, так и в онлайн формате. Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru. После регистрации на электронную почту придет билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Уникальный номер дает возможность участникам получить приз. Регионы уже активно включились в организацию спортивного марафона «Сила России». Мероприятия подготовлены в Курганской области. «Это будут мастер-классы по тхэквондо, самбо, уроки гимнастики. Пройдет и наша традиционная акция „Зарядка со звездой“. У нас есть опыт массовой сдачи нормативов ГТО. Добавлю, что к проведению марафона подключатся все федерации региона, ведь наша общая задача — популяризация здорового образа жизни и физической активности не только в областном центре, но и в самых отдаленных уголках Курганской области», — рассказала член регионального Совета сторонников «Единой России» в Курганской области Лариса Соколова. Партнерами марафона стали «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия. Спортивный марафон «Сила России» начнется с 1 июня Фото: пресс-служба «Единой России» В марафоне сможет принять участие каждый Фото: пресс-служба «Единой России» К марафону будут привлечены известные спортсмены Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» с 1 июня откроет летний спортивный марафон «Сила России». По всей стране будут организованы различные спортивные мероприятия, в которых сможет поучаствовать каждый. К участию в марафоне привлекут известных спортсменов. «В День защиты детей, 1 июня мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта. 24 июня, в День молодежи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля — на семейных видах спорта», — рассказала председатель Совета сторонников партии Ольга Занко, являющаяся одним из организаторов мероприятия. Ее слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия». Она обратила внимание, что в рамках спортивного марафона будут организованы мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. Фракция ЕР в ходе марафона проведет в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, массовые зарядки, мастер классы и другие виды активности. С 24 по 31 июля будут организованы инклюзивные мероприятия, с акцентом на людей с инвалидностью. Тренировки будут проходить как в очном, так и в онлайн формате. Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru. После регистрации на электронную почту придет билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Уникальный номер дает возможность участникам получить приз. Регионы уже активно включились в организацию спортивного марафона «Сила России». Мероприятия подготовлены в Курганской области. «Это будут мастер-классы по тхэквондо, самбо, уроки гимнастики. Пройдет и наша традиционная акция „Зарядка со звездой“. У нас есть опыт массовой сдачи нормативов ГТО. Добавлю, что к проведению марафона подключатся все федерации региона, ведь наша общая задача — популяризация здорового образа жизни и физической активности не только в областном центре, но и в самых отдаленных уголках Курганской области», — рассказала член регионального Совета сторонников «Единой России» в Курганской области Лариса Соколова. Партнерами марафона стали «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.