Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

27 мая 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Александр Вучич назначит нового главу правящей партии Сербии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Лидер Сербии Александр Вучич ушел с поста президента правящей партии SNS (Сербская прогрессивная партия). Об этом сообщает сербский портал Kurir. На место нового главы Вучич предложил министра обороны страны Милоша Вучевича. «Я сделаю ему предложение на пост президента партии, и он, конечно же, посоветуется со всеми нами, примет решение о будущем руководстве. Я предлагаю избрать Милоша Вучевича новым президентом нашей партии», — сказал Вучич. Его слова приводит сербский портал Kurir . Ранее, 26 мая, Вучич говорил, что покинет пост главы Сербской прогрессивной партии. Он добавил, что его место займут отличные люди. Сегодня Вучич сообщил, что ближайшие два-три года будут решающими для Сербии. По его словам, этого невозможно достичь без партии SNS. «Я никуда не уйду. Мы вместе будем бороться за Сербию и вместе победим», — заключил он.

Лидер Сербии Александр Вучич ушел с поста президента правящей партии SNS (Сербская прогрессивная партия). Об этом сообщает сербский портал Kurir. На место нового главы Вучич предложил министра обороны страны Милоша Вучевича. «Я сделаю ему предложение на пост президента партии, и он, конечно же, посоветуется со всеми нами, примет решение о будущем руководстве. Я предлагаю избрать Милоша Вучевича новым президентом нашей партии», — сказал Вучич. Его слова приводит сербский портал Kurir. Ранее, 26 мая, Вучич говорил, что покинет пост главы Сербской прогрессивной партии. Он добавил, что его место займут отличные люди. Сегодня Вучич сообщил, что ближайшие два-три года будут решающими для Сербии. По его словам, этого невозможно достичь без партии SNS. «Я никуда не уйду. Мы вместе будем бороться за Сербию и вместе победим», — заключил он.