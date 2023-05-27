27 мая 2023
26 мая 2023

В ХМАО продается база отдыха из шести коттеджей по цене трехкомнатной квартиры в Сургуте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Верхний бор. Тюмень, река, вода, берег, лето, карьер, пляж, отдых, озеро, водоем, отдых на берегу, база отдыха верхний бор, верхний бор
База отдыха расположена на берегу реки Тромъеган Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) продается база отдыха на берегу реки Тромъеган за 7,5 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito автор уточняет, что в стоимость включены все объекты, а именно шесть коттеджей для отдыха и баня на дровах.

«Продается база отдыха, располагающаяся в живописном месте на берегу реки Тромъеган 125 км. федеральной трассы Сургут — Когалым. В составе: коттеджи для отдыха 6 штук и баня на дровах. Стоимость 7 500 000 рублей за все объекты», — говорится в объявлении.

Уточняется, территория базы располагается на участке 11 073 квадратных метра с развитой инфраструктурой. По данным портала Avito, за аналогичную стоимость в Сургуте можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью около 70 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что недалеко от горнолыжного комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом (Свердловская область) выставили на продажу базу отдыха «Зеленая поляна». Площадку на берегу Черноисточинского пруда продают за 9,5 миллионов рублей. Примерно столько стоит трехкомнатная квартира в Екатеринбурге.

В цену продажи включены шесть коттеджей и баня на дровах
В цену продажи включены шесть коттеджей и баня на дровах

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В Сургутском районе (ХМАО) продается база отдыха на берегу реки Тромъеган за 7,5 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito автор уточняет, что в стоимость включены все объекты, а именно шесть коттеджей для отдыха и баня на дровах. «Продается база отдыха, располагающаяся в живописном месте на берегу реки Тромъеган 125 км. федеральной трассы Сургут — Когалым. В составе: коттеджи для отдыха 6 штук и баня на дровах. Стоимость 7 500 000 рублей за все объекты», — говорится в объявлении. Уточняется, территория базы располагается на участке 11 073 квадратных метра с развитой инфраструктурой. По данным портала Avito, за аналогичную стоимость в Сургуте можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью около 70 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что недалеко от горнолыжного комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом (Свердловская область) выставили на продажу базу отдыха «Зеленая поляна». Площадку на берегу Черноисточинского пруда продают за 9,5 миллионов рублей. Примерно столько стоит трехкомнатная квартира в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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