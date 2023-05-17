Возле «Горы Белой» продают базу отдыха по цене квартиры в Екатеринбурге

17 мая 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

На месте старой базы отдыха продавец советует организовать подобие «Баден-Бадена» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Недалеко от горнолыжного комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом (Свердловская область) выставили на продажу базу отдыха «Зеленая поляна». Площадку на берегу Черноисточинского пруда продают за 9,5 млн рублей (примерно столько стоит трехкомнатная квартира в Екатеринбурге). «На территории базы рассредоточены объекты недвижимости в количестве 12 штук, в том числе трехэтажное здание спального корпуса 470 кв. м., двухэтажное здание 150 кв. м. и отдельно стоящие домики для отдыхающих площадями 100-150 кв. м.», — говорится в объявлении на сайте «Авито Недвижимость». Помимо построек за 9,5 млн рублей человеку достанется лодочная станция, футбольное поле, игровые площадки. Покупателю предлагают несколько вариантов, как можно использовать землю в будущем: в качестве базы отдыха, реабилитационного центра, пансионата, а также советуют «организовать второй уральский „Баден-Баден“». Ранее ферму в Бисерти, которую изначально выставили на продажу за 240 млн рублей, решили отдать за 200 млн. На территории хозяйства есть как жилые дома, так и вольеры с оленями, баранами и другими животными.

Недалеко от горнолыжного комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом (Свердловская область) выставили на продажу базу отдыха «Зеленая поляна». Площадку на берегу Черноисточинского пруда продают за 9,5 млн рублей (примерно столько стоит трехкомнатная квартира в Екатеринбурге). «На территории базы рассредоточены объекты недвижимости в количестве 12 штук, в том числе трехэтажное здание спального корпуса 470 кв. м., двухэтажное здание 150 кв. м. и отдельно стоящие домики для отдыхающих площадями 100-150 кв. м.», — говорится в объявлении на сайте «Авито Недвижимость». Помимо построек за 9,5 млн рублей человеку достанется лодочная станция, футбольное поле, игровые площадки. Покупателю предлагают несколько вариантов, как можно использовать землю в будущем: в качестве базы отдыха, реабилитационного центра, пансионата, а также советуют «организовать второй уральский „Баден-Баден“». Ранее ферму в Бисерти, которую изначально выставили на продажу за 240 млн рублей, решили отдать за 200 млн. На территории хозяйства есть как жилые дома, так и вольеры с оленями, баранами и другими животными.