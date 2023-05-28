28 мая 2023

Центробанк готовится ввести единые требования к договору рассрочки из-за «космических штрафов»

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Основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, считеат Мамута Фото:

Центробанк России заявил о планах установить единые требования к договору рассрочки для всех операторов. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям.

«Основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям. Некоторые операторы устанавливают космические штрафы за просрочку выплат. Бывает, что сначала платы за рассрочку нет, а через месяц она возникает», — передают слова Мамута «Известия».

Он отметил, что в числе единых требований могут оказаться информирование потребителя, введение срока, когда потребитель может отказаться от рассрочки. Кроме того, планируется ввести ограничения штрафов и запрет на передачу выплат коллекторам.

Ранее доцент Государственного университета управления Николай Кузнецов сообщил, что с 1 мая ЦБ РФ упразднит выдачу ипотечных кредитов по минимальным ставкам, пишет «Национальная служба новостей». Эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что в России мужчинам, которые попали под призывной возраст, тяжелее взять ипотеку.

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Центробанк России заявил о планах установить единые требования к договору рассрочки для всех операторов. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям. «Основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям. Некоторые операторы устанавливают космические штрафы за просрочку выплат. Бывает, что сначала платы за рассрочку нет, а через месяц она возникает», — передают слова Мамута «Известия». Он отметил, что в числе единых требований могут оказаться информирование потребителя, введение срока, когда потребитель может отказаться от рассрочки. Кроме того, планируется ввести ограничения штрафов и запрет на передачу выплат коллекторам. Ранее доцент Государственного университета управления Николай Кузнецов сообщил, что с 1 мая ЦБ РФ упразднит выдачу ипотечных кредитов по минимальным ставкам, пишет «Национальная служба новостей». Эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что в России мужчинам, которые попали под призывной возраст, тяжелее взять ипотеку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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