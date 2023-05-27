Риелтор Бердников: банки чаще отказывают в ипотеке мужчинам

28 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Кредитные каникулы могут увеличить ежемесячный платеж по ипотеке, сказал Олег Бендриков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России мужчинам тяжелее взять ипотеку, в частности тем, которые попадают под призывной возраст. Об этом беседе с URA.RU сообщил риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков. «Мужчинам тяжелее взять ипотеку. Банки хуже рассматривают. Если до 27 лет, чаще одобряют девушкам, потому что молодой человек находится в призывном возрасте. Некоторые банки, в большей степени региональные, запрашивают справку из военкомата», — сказал Олег Бендриков. По его словам, если мужчину призовут, есть риск увеличения суммы платежей или полной потери квартиры. «Можно написать заявление на ипотечные каникулы. Призыв считается веским основанием. Каждые ипотечные каникулы увеличивают срок кредита и зачастую сумму ежемесячного платежа. Но могут и отказать, и сказать платить дальше, так как их это не волнует. Если платить мужчина не сможет, он лишится и квартиры, и первоначального взноса», — отметил эксперт. Центробанк обновил программу поддержки ипотечного кредитования. С 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. В России планируют запустить льготную ипотечную программу для субъектов Арктической зоны. Кредиты планируют выдавать под 2% годовых.

В России мужчинам тяжелее взять ипотеку, в частности тем, которые попадают под призывной возраст. Об этом беседе с URA.RU сообщил риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков. «Мужчинам тяжелее взять ипотеку. Банки хуже рассматривают. Если до 27 лет, чаще одобряют девушкам, потому что молодой человек находится в призывном возрасте. Некоторые банки, в большей степени региональные, запрашивают справку из военкомата», — сказал Олег Бендриков. По его словам, если мужчину призовут, есть риск увеличения суммы платежей или полной потери квартиры. «Можно написать заявление на ипотечные каникулы. Призыв считается веским основанием. Каждые ипотечные каникулы увеличивают срок кредита и зачастую сумму ежемесячного платежа. Но могут и отказать, и сказать платить дальше, так как их это не волнует. Если платить мужчина не сможет, он лишится и квартиры, и первоначального взноса», — отметил эксперт. Центробанк обновил программу поддержки ипотечного кредитования. С 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. В России планируют запустить льготную ипотечную программу для субъектов Арктической зоны. Кредиты планируют выдавать под 2% годовых.