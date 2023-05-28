В Мегионе (ХМАО) выставлена на продажу туристическая база отдыха на берегу озера. Стоимость актива продавец оценил в 34 миллиона рублей. Подробное описание бизнеса опубликовано на портале Avito.
«Продается база отдыха на берегу озера „Таежное“ за 34 миллиона рублей. В составе: одно — и двухэтажные дома для отдыха, бани, бассейн», — говорится в объявлении о продаже.
Уточняется, что общая площадь базы составляет 26000 кв. м. На территории находится: футбольное поле, площадка для пейнтбола, пляж с площадкой для волейбола, прогулочный парк, кафе, электрическая подстанция.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургутском районе (ХМАО) продается база отдыха по цене трехкомнатной квартиры в Сургуте. База располагается на берегу реки Тромъеган, ее стоимость 7,5 миллионов рублей.
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