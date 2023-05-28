В ХМАО продается база отдыха на берегу озера за 64 миллиона рублей. Фото

29 мая 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

На территории базы имеется пляж с площадкой для волейбола Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Мегионе (ХМАО) выставлена на продажу туристическая база отдыха на берегу озера. Стоимость актива продавец оценил в 34 миллиона рублей. Подробное описание бизнеса опубликовано на портале Avito. «Продается база отдыха на берегу озера „Таежное“ за 34 миллиона рублей. В составе: одно — и двухэтажные дома для отдыха, бани, бассейн», — говорится в объявлении о продаже. Уточняется, что общая площадь базы составляет 26000 кв. м. На территории находится: футбольное поле, площадка для пейнтбола, пляж с площадкой для волейбола, прогулочный парк, кафе, электрическая подстанция. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургутском районе (ХМАО) продается база отдыха по цене трехкомнатной квартиры в Сургуте. База располагается на берегу реки Тромъеган, ее стоимость 7,5 миллионов рублей. На территории базы имеется бассейн, футбольное поле, пляж с площадкой для волейбола Avito

В Мегионе (ХМАО) выставлена на продажу туристическая база отдыха на берегу озера. Стоимость актива продавец оценил в 34 миллиона рублей. Подробное описание бизнеса опубликовано на портале Avito. «Продается база отдыха на берегу озера „Таежное“ за 34 миллиона рублей. В составе: одно — и двухэтажные дома для отдыха, бани, бассейн», — говорится в объявлении о продаже. Уточняется, что общая площадь базы составляет 26000 кв. м. На территории находится: футбольное поле, площадка для пейнтбола, пляж с площадкой для волейбола, прогулочный парк, кафе, электрическая подстанция. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургутском районе (ХМАО) продается база отдыха по цене трехкомнатной квартиры в Сургуте. База располагается на берегу реки Тромъеган, ее стоимость 7,5 миллионов рублей.