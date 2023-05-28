28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

В ХМАО продается база отдыха на берегу озера за 64 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории базы имеется пляж с площадкой для волейбола Фото:

В Мегионе (ХМАО) выставлена на продажу туристическая база отдыха на берегу озера. Стоимость актива продавец оценил в 34 миллиона рублей. Подробное описание бизнеса опубликовано на портале Avito.

«Продается база отдыха на берегу озера „Таежное“ за 34 миллиона рублей. В составе: одно — и двухэтажные дома для отдыха, бани, бассейн», — говорится в объявлении о продаже.

Уточняется, что общая площадь базы составляет 26000 кв. м. На территории находится: футбольное поле, площадка для пейнтбола, пляж с площадкой для волейбола, прогулочный парк, кафе, электрическая подстанция.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургутском районе (ХМАО) продается база отдыха по цене трехкомнатной квартиры в Сургуте. База располагается на берегу реки Тромъеган, ее стоимость 7,5 миллионов рублей.

На территории базы имеется бассейн, футбольное поле, пляж с площадкой для волейбола
На территории базы имеется бассейн, футбольное поле, пляж с площадкой для волейбола

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В Мегионе (ХМАО) выставлена на продажу туристическая база отдыха на берегу озера. Стоимость актива продавец оценил в 34 миллиона рублей. Подробное описание бизнеса опубликовано на портале Avito. «Продается база отдыха на берегу озера „Таежное“ за 34 миллиона рублей. В составе: одно — и двухэтажные дома для отдыха, бани, бассейн», — говорится в объявлении о продаже. Уточняется, что общая площадь базы составляет 26000 кв. м. На территории находится: футбольное поле, площадка для пейнтбола, пляж с площадкой для волейбола, прогулочный парк, кафе, электрическая подстанция. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургутском районе (ХМАО) продается база отдыха по цене трехкомнатной квартиры в Сургуте. База располагается на берегу реки Тромъеган, ее стоимость 7,5 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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