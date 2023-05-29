Стилист: платье на выпускной в Перми можно купить за тысячу рублей

Образ можно подобрать на любой бюджет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Максимальная стоимость наряда на выпускной в Перми составляет 45 тысяч рублей, минимальная — тысяча рублей. Приобрести платье среднего качества в масс-маркете можно в пределах от трех до восьми тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала стилист Анастасия Баранова.

«Самый бюджетный наряд на выпускной можно купить в шоу-румах от тысячи до трех тысяч рублей. Это может быть трендовое платье, но не очень хорошего качества. Самый дорогой вариант — наряды от пермских брендов, где цена за платье может доходить до 20 тысяч рублей», — отметила стилист в беседе с корреспондентом агентства.

Стоимость на модные брючные костюмы начинается от трех тысяч рублей. За эту цену можно купить топ и брюки в шоу-румах. В масс-маркете брюки стоят от 2,5 тысячи рублей, топ — от 2,5 тысячи рублей, пиджак — от пяти тысяч рублей. В премиум-сегменте за брючный костюм придется заплатить от 26 до 45 тысяч рублей.

Что касается самих трендов, по словам стилиста, сейчас в моде полупрозрачные и джинсовые ткани, анималистичные принты. Предпочтение стоит отдавать женственным нарядам, которые подчеркивают фигуру. Аксессуары рекомендуется выбирать розовых оттенков.

Бюджетные платья и костюмы можно найти в шоу-румах «Модная Пермь», «BRAND’A», «NUDE WEAR». Есть варианты на любой вкус

Масс-маркеты NewYorker, Vilet, Maag, Love Republic, Zarina предлагают наряды от трех до 10 тысяч рублей.