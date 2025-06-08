08 июня 2025

Советнику пермского олигарха прочат символическое повышение в заксобрании

В пермском заксобрании выберут новго зампреда в комитете по бюджету
© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, георгий ткаченко, ткаченко георгий
Георгий Ткаченко является кандидатом экономических наук Фото:

Новым первым заместителем в комитете по бюджету пермского заксобрания может стать президент ПАО «Морион», советник председателя директоров «ПФПГ» Андрея Кузяева Георгий Ткаченко. Об этом URA.RU рассказали источники в депутатском корпусе.

«Ткаченко — опытный депутат и бизнесмен. Кандидат экономических наук. Тем более что сейчас в комитете он занимает должность заместителя. Скорее всего, именно его и повысят до статуса первого зама», — говорят инсайдеры.

Пост первого зама комитета стал вакантным после того, как занимавший его Армен Гарслян был избран председателем. В руководстве комитета есть два «просто» зама и один первый зам. Ткаченко и депутат Игорь Малых являются «просто замами». В случае повышения Ткаченко, скорее всего, в комитете останется один «просто заместитель».

Еще одним претендентом на пост первого зама является Вагаршак Сарксян, но источники URA.RU считают, что у Ткаченко больше шансов. Решение будет приниматься на заседании комитета заксобрания по бюджету 10 июня. В пресс-службе заксобрания на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.

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Новым первым заместителем в комитете по бюджету пермского заксобрания может стать президент ПАО «Морион», советник председателя директоров «ПФПГ» Андрея Кузяева Георгий Ткаченко. Об этом URA.RU рассказали источники в депутатском корпусе. «Ткаченко — опытный депутат и бизнесмен. Кандидат экономических наук. Тем более что сейчас в комитете он занимает должность заместителя. Скорее всего, именно его и повысят до статуса первого зама», — говорят инсайдеры. Пост первого зама комитета стал вакантным после того, как занимавший его Армен Гарслян был избран председателем. В руководстве комитета есть два «просто» зама и один первый зам. Ткаченко и депутат Игорь Малых являются «просто замами». В случае повышения Ткаченко, скорее всего, в комитете останется один «просто заместитель». Еще одним претендентом на пост первого зама является Вагаршак Сарксян, но источники URA.RU считают, что у Ткаченко больше шансов. Решение будет приниматься на заседании комитета заксобрания по бюджету 10 июня. В пресс-службе заксобрания на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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