Советнику пермского олигарха прочат символическое повышение в заксобрании

В пермском заксобрании выберут новго зампреда в комитете по бюджету

09 июня 2025 в 12:48 Размер текста - 17 +

Георгий Ткаченко является кандидатом экономических наук Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новым первым заместителем в комитете по бюджету пермского заксобрания может стать президент ПАО «Морион», советник председателя директоров «ПФПГ» Андрея Кузяева Георгий Ткаченко. Об этом URA.RU рассказали источники в депутатском корпусе. «Ткаченко — опытный депутат и бизнесмен. Кандидат экономических наук. Тем более что сейчас в комитете он занимает должность заместителя. Скорее всего, именно его и повысят до статуса первого зама», — говорят инсайдеры. Пост первого зама комитета стал вакантным после того, как занимавший его Армен Гарслян был избран председателем. В руководстве комитета есть два «просто» зама и один первый зам. Ткаченко и депутат Игорь Малых являются «просто замами». В случае повышения Ткаченко, скорее всего, в комитете останется один «просто заместитель». Еще одним претендентом на пост первого зама является Вагаршак Сарксян, но источники URA.RU считают, что у Ткаченко больше шансов. Решение будет приниматься на заседании комитета заксобрания по бюджету 10 июня. В пресс-службе заксобрания на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым первым заместителем в комитете по бюджету пермского заксобрания может стать президент ПАО «Морион», советник председателя директоров «ПФПГ» Андрея Кузяева Георгий Ткаченко. Об этом URA.RU рассказали источники в депутатском корпусе. «Ткаченко — опытный депутат и бизнесмен. Кандидат экономических наук. Тем более что сейчас в комитете он занимает должность заместителя. Скорее всего, именно его и повысят до статуса первого зама», — говорят инсайдеры. Пост первого зама комитета стал вакантным после того, как занимавший его Армен Гарслян был избран председателем. В руководстве комитета есть два «просто» зама и один первый зам. Ткаченко и депутат Игорь Малых являются «просто замами». В случае повышения Ткаченко, скорее всего, в комитете останется один «просто заместитель». Еще одним претендентом на пост первого зама является Вагаршак Сарксян, но источники URA.RU считают, что у Ткаченко больше шансов. Решение будет приниматься на заседании комитета заксобрания по бюджету 10 июня. В пресс-службе заксобрания на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.