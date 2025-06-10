Погода в Перми выгоняет жителей к воде
В Перми установилась жаркая погода. Столбик термометра показывает больше 30 градусов. В такую погоду кто-то спасается с помощью кондиционера, а кто-то у воды или в тени деревьев. Фотокорреспондент URA.RU прогулялся по городу, а также заглянул в зоопарк.
«Люди находят убежище в Каме или в фонтанах. Звери в зоопарке также не прочь искупаться в своих бассейнах. Но многим такая погода нравится», — отмечает корреспондент.
О том, что стоит есть и пить, как нужно одеваться в жару, рассказывали специалисты Роспотребнадзора. Синоптики пока прогнозируют новые температурные рекорды.
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