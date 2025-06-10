Как люди и животные спасаются от жары в Перми. Фоторепортаж

В Перми люди и животные ищут спасения от жары у воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода в Перми выгоняет жителей к воде
Погода в Перми выгоняет жителей к воде Фото:

В Перми установилась жаркая погода. Столбик термометра показывает больше 30 градусов. В такую погоду кто-то спасается с помощью кондиционера, а кто-то у воды или в тени деревьев. Фотокорреспондент URA.RU прогулялся по городу, а также заглянул в зоопарк.

«Люди находят убежище в Каме или в фонтанах. Звери в зоопарке также не прочь искупаться в своих бассейнах. Но многим такая погода нравится», — отмечает корреспондент.

О том, что стоит есть и пить, как нужно одеваться в жару, рассказывали специалисты Роспотребнадзора. Синоптики пока прогнозируют новые температурные рекорды. 

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В Перми установилась жаркая погода. Столбик термометра показывает больше 30 градусов. В такую погоду кто-то спасается с помощью кондиционера, а кто-то у воды или в тени деревьев. Фотокорреспондент URA.RU прогулялся по городу, а также заглянул в зоопарк. «Люди находят убежище в Каме или в фонтанах. Звери в зоопарке также не прочь искупаться в своих бассейнах. Но многим такая погода нравится», — отмечает корреспондент. О том, что стоит есть и пить, как нужно одеваться в жару, рассказывали специалисты Роспотребнадзора. Синоптики пока прогнозируют новые температурные рекорды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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