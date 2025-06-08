08 июня 2025

Пермский минобр назвал школы, выпускники которых сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Пермском крае первые ЕГЭ на 100 баллов сдали 26 школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Результаты первых ЕГЭ уже известны
Результаты первых ЕГЭ уже известны Фото:

В Пермском крае подсчитали результаты ЕГЭ по литературе, истории и химии. Как выяснилось, на 100 баллов с экзаменом справились 26 человек. В основном на максимум выпускники сдали ЕГЭ по химии, сообщили в министерстве образования Пермского края.

«На 100 баллов с заданиями по химии справились 22 выпускника из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна, Чердыни. Еще три одиннадцатиклассника из Перми и Кунгура без ошибок написали историю. Стобалльником по литературе стала выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики», — говорится на сайте минобразования.

В ведомстве также назвали школы, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов. В Перми это гимназии №31, №6, №17, №5, №7, №8, №11 им. С.П. Дягилева, школы №146, №2 им. В.Н. Татищева, Петролеум+, инженерная школа, лицей №1, №2. В других городах края ситуация такая:

  • Березники: школа №3;
  • Кунгур: лицей №1
  • Горнозаводск: школа №3;
  • Куеда: школа №2;
  • Оса: школа №4;
  • Суксун: школа №1;
  • Чердынская школа;
  • Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики.

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В Пермском крае подсчитали результаты ЕГЭ по литературе, истории и химии. Как выяснилось, на 100 баллов с экзаменом справились 26 человек. В основном на максимум выпускники сдали ЕГЭ по химии, сообщили в министерстве образования Пермского края. «На 100 баллов с заданиями по химии справились 22 выпускника из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна, Чердыни. Еще три одиннадцатиклассника из Перми и Кунгура без ошибок написали историю. Стобалльником по литературе стала выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики», — говорится на сайте минобразования. В ведомстве также назвали школы, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов. В Перми это гимназии №31, №6, №17, №5, №7, №8, №11 им. С.П. Дягилева, школы №146, №2 им. В.Н. Татищева, Петролеум+, инженерная школа, лицей №1, №2. В других городах края ситуация такая:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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