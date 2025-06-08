Пермский минобр назвал школы, выпускники которых сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Пермском крае подсчитали результаты ЕГЭ по литературе, истории и химии. Как выяснилось, на 100 баллов с экзаменом справились 26 человек. В основном на максимум выпускники сдали ЕГЭ по химии, сообщили в министерстве образования Пермского края.
«На 100 баллов с заданиями по химии справились 22 выпускника из Перми, Березников, Кунгура, Горнозаводска, Куеды, Осы, Суксуна, Чердыни. Еще три одиннадцатиклассника из Перми и Кунгура без ошибок написали историю. Стобалльником по литературе стала выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики», — говорится на сайте минобразования.
В ведомстве также назвали школы, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов. В Перми это гимназии №31, №6, №17, №5, №7, №8, №11 им. С.П. Дягилева, школы №146, №2 им. В.Н. Татищева, Петролеум+, инженерная школа, лицей №1, №2. В других городах края ситуация такая:
- Березники: школа №3;
- Кунгур: лицей №1
- Горнозаводск: школа №3;
- Куеда: школа №2;
- Оса: школа №4;
- Суксун: школа №1;
- Чердынская школа;
- Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики.
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